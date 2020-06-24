Данные миллионов пользователей Telegram оказались в сети интернет

Лидия Мартынова

База с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram «утекла» в сеть. В файле весом 900 мегабайт содержатся уникальные идентификаторы пользователей и телефонные номера. Файл

На портале «Код Дурова» опубликованы скриншоты, из которых видно, что файл содержит более 40 млн записей. Редакция издания проверила файл и нашла в нем номера своих сотрудников. В пресс-службе Telegram подтвердили факт существования базы, отметив при этом, что такая информация собирается через встроенную функцию импорта контактов ещё при регистрации.

«Такие базы обычно содержат соответствия «номер телефона — идентификатор пользователя в Telegram». Они собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор, — цитирует портал комментарий представителей месенджера.

В пресс-службе мессенджера нам также сообщили, что большинство слитых аккаунтов уже неактуальны, а меры, предпринятые еще в 2019 году, помогают «не светить» свой номер.

«После сообщений из Гонконга, мы добавили настройку „Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона“, — уточнили пресс-службе. — Эта настройка, хотя серьезно затрудняет использование Telegram обычным пользователям (они становятся „невидимыми“ даже для тех, кто знает их номер), позволяет диссидентам и активистам протестных движений полностью скрыть связь между их аккаунтом и номером телефона».

Ранее ИА Newstes сообщало, что по словам замглавы Минкомсвязи РФ Алексея Волина, недавнее решение о снятии ограничений доступа к мессенджеру Telegram принято из-за невозможности полной блокировки этого сервиса, а также активного сотрудничества с властями его основателя Павла Дурова.