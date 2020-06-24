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Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России

Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал финансовые претензии Киева к Москве из-за Черноморского флота.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва якобы должна Киеву за аренду военно-морских баз в Крыму несколько сотен миллионов долларов, которые не выплачивались после воссоединения полуострова с Россией.

По мнению Бальбека, требования украинской стороны преодолели "порог здравомыслия".


"Где это видано, чтобы флот, базирующийся на своей территории, платил за стоянку другому государству? Украинский политик сильно погорячился, требуя от нас деньги за стоянку флота в Крыму, который Украине не принадлежит уже шесть лет", — подчеркнул депутат.

# Россия / В мире
По материалам: ria.ru

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