Древняя рыба оказалась похожей на осетра

Вадим Карасев

Палеонтологи на основании свежих находок по-новому описали внешний вид древней рыбы Tanyrhinichthys mcallisteri, которая была известна науке уже более тридцати лет. Раньше эту рыбу считали похожей на щуку, теперь же полагают, что она внешне напоминала осетра.

Рыба Tanyrhinichthys mcallisteri была описана в 1984 году палеонтологом Майклом Готфридом (Michael Gottfried) из Университета штата Мичиган на основе единственного образца, собранного в карьере Кинни-Брик в штате Нью-Мексико. Она была длиной от 15 до 20 см и имела острые загнутые зубы. Жила эта рыба около 300 миллионов лет назад, в каменноугольном периоде.

Характерным признаком рыбы был вытянутый череп. «Образец выглядит так, как будто кто-то нашел рыбу и просто потянул ее за череп, — говорит один из авторов нынешней работы Джек Стэк (Jack Stack) из отделения наук о Земле и окружающей среде Университета штата Мичиган и Пенсильванского университета. — Многие современные виды рыб, например, рыба-меч или парусник, имеют вытянутые морды, которые помогают им бросаться на добычу. Но эта характеристика гораздо реже встречается у древних рыб». В 1980-х годах палеонтологи сочли, что рыба Tanyrhinichthys mcallisteri напоминала внешне щуку и охотилась за добычей в толще воды.

В 2010-х годах в том же карьере были найдены еще несколько окаменелостей этого вида рыбы. Джек Стэк и его коллеги внимательно изучили находки и пришли к выводу, что внешность рыбы была иной. Первоначально предполагали, что у Tanyrhinichthys mcallisteri был так называемый «конечный рот». Так ихтиологи называют тип рта рыб, у которых челюсти имеют одинаковую длину и разрез рта направлен вдоль тела. Конечный рот характерен для хищных рыб, хватающих добычу прямо перед собой. Типичная рыба с конечным ртом — эта щука. Теперь же удалось определить, что у Tanyrhinichthys mcallisteri был не конечный, а нижний рот. У рыб с нижним ртом верхняя челюсть больше нижней, и разрез рта направлен вниз. Такой рот имеют рыбы, собирающие пищу со дна. Нижний рот имеется у осетровых, сомов, а также, например, у карпа.

Авторы исследования считают, что Tanyrhinichthys mcallisteri, подобно осетрам, охотился на водных животных, обитающих в придонном иле. Они также заметили похожие на каналы структуры в верхней части черепа рыбы. Ученые полагают, что в этих каналах у рыбы располагались органы, ощущающие вибрацию, и она могла охотиться в мутной воде, полагаясь на эти органы, а не на зрение. Исследователи замечают, что у многих видов, живущих в таких условиях, имеется вытянутая морда.

Одновременно Джек Стэк и его коллеги подчеркивают, что, несмотря на внешнее сходство, современные осетры не происходят от Tanyrhinichthys mcallisteri. Их общие признаки представляют собой пример конвергентной эволюции, когда виды разного происхождения, приспосабливаясь к одним и тем же условиям, становятся похожими.

Исследование опубликовал Zoological Journal of the Linnean Society.