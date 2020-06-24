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Джордж Мартин надеется, закончить шестой том эпопеи в 2021 году

Джордж Мартин надеется, закончить шестой том эпопеи в 2021 году
Писатель Джордж Мартин надеется, что очередной и сильно задержавшийся том эпопеи "Песнь льда и пламени", по которой снят сериал "Игра престолов", будет закончен в 2021 году - одновременно с окончанием пандемии коронавируса.

Шестая по счету книга эпопеи под названием "Ветра зимы" ожидается с 2015 года.

В своем блоге Мартин сообщил, что во время "пандемии, карантина и социального дистанцирования" проживает в домике в горах, а в работе над книгой наблюдается "устойчивый прогресс".


По словам Мартина, он сначала расстроился из-за сорванного визита в Новую Зеландию на съезд писателей-фантастов, но сейчас рад, что может сосредоточиться на работе. "Я всегда могу посетить Новую Зеландию в следующем году, когда, как я надеюсь, будут покончено как с "Ветрами зимы", так и COVID-19", - написал он.


Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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