ЕР выдвинула Шапшу кандидатом на выборы губернатора Калужской области
Сегодня, 22:07 Лидия Мартынова
Партия "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Калужской области, секретаря регионального отделения партии Владислава Шапшу кандидатом на выборы главы региона, сообщило областное правительство.
В среду на производственной площадке Калужского электромеханического завода состоялся второй этап конференции регионального отделения партии "Единая Россия", на котором рассматривалось, в частности, выдвижение Шапши кандидатом на пост губернатора региона на выборах 13 сентября.
По материалам: ria.ru