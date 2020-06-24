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ЕР выдвинула Шапшу кандидатом на выборы губернатора Калужской области

ЕР выдвинула Шапшу кандидатом на выборы губернатора Калужской области
Партия "Единая Россия" выдвинула врио губернатора Калужской области, секретаря регионального отделения партии Владислава Шапшу кандидатом на выборы главы региона, сообщило областное правительство.

В среду на производственной площадке Калужского электромеханического завода состоялся второй этап конференции регионального отделения партии "Единая Россия", на котором рассматривалось, в частности, выдвижение Шапши кандидатом на пост губернатора региона на выборах 13 сентября.

# Политика
По материалам: ria.ru

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