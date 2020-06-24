ЕС и США оказались на пороге торговой войны

Вадим Карасев

Фото: Dan McMackin / Reuters

Из-за большого количества разногласий ЕС и США оказались на пороге торговой войны. Так, Евросоюз запросил разрешение от Всемирной торговой организации (ВТО) для введения пошлин в размере 11,2 миллиарда долларов на американские товары в связи с многолетним спором о субсидировании национальных авиастроительных компаний, пишет Bloomberg.

США обвинили ряд стран ЕС в нарушении правил ВТО при субсидировании корпорации Airbus, что якобы принесло ущерб корпорации Boeing, и обложили пошлинами в размере 7,5 миллиарда долларов некоторые европейские товары. Евросоюз выдвинул встречные обвинения, утверждая, что из-за незаконного субсидирования концерна Boeing со стороны США тот получает конкурентные преимущества на международной арене.

ВТО примет решение касательно ответных торговых тарифов ЕС против США в июле. Убытки понесут не только американские авиастроительные компании, но и производители угля, фермеры, а также рыбный промысел.

Эскалация напряженности станет особенно болезненной в нынешних условиях, когда компании столкнулись с кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Затронутые сектора экономики важны в преддверии президентской гонки в США. Они сосредоточены преимущественно в штатах, поддерживающих Республиканскую партию, от которой Трамп выдвинут на президентский пост, например, в Миссури (производство угля) и Луизиане (рыболовство).

Это не первый раз, когда Евросоюз использует подобные методы для оказания политического давления на действующего президента. В 2018 году ЕС уже вводил торговые пошлины на товары из США, причем под ударом оказались металлургическая продукция, сельскохозяйственные и другие товары. Европейская реакция стала ответом на введенные Вашингтоном пошлины в размере 25 процентов на импорт стали и 10 процентов – алюминия.

Принимая протекционистские меры, администрация Трампа вводит пошлины на товары почти со всего мира. С 2017 года велась торговая война между Пекином и Вашингтоном. Однако в начале 2020 года стороны заключили перемирие. В рамках первой фазы торгового соглашения Китай обязался закупать у американской стороны товары и услуги на 200 миллиардов долларов. США в ответ отказались от ограничений на китайский импорт. Из-за обострения отношений на фоне подозрений американской стороны в распространении Китаем коронавируса перемирие в торговой войне оказалось под угрозой.