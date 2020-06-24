Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЕС и США оказались на пороге торговой войны

ЕС и США оказались на пороге торговой войныФото: Dan McMackin / Reuters

Из-за большого количества разногласий ЕС и США оказались на пороге торговой войны. Так, Евросоюз запросил разрешение от Всемирной торговой организации (ВТО) для введения пошлин в размере 11,2 миллиарда долларов на американские товары в связи с многолетним спором о субсидировании национальных авиастроительных компаний, пишет Bloomberg.

США обвинили ряд стран ЕС в нарушении правил ВТО при субсидировании корпорации Airbus, что якобы принесло ущерб корпорации Boeing, и обложили пошлинами в размере 7,5 миллиарда долларов некоторые европейские товары. Евросоюз выдвинул встречные обвинения, утверждая, что из-за незаконного субсидирования концерна Boeing со стороны США тот получает конкурентные преимущества на международной арене.

ВТО примет решение касательно ответных торговых тарифов ЕС против США в июле. Убытки понесут не только американские авиастроительные компании, но и производители угля, фермеры, а также рыбный промысел.

Эскалация напряженности станет особенно болезненной в нынешних условиях, когда компании столкнулись с кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Затронутые сектора экономики важны в преддверии президентской гонки в США. Они сосредоточены преимущественно в штатах, поддерживающих Республиканскую партию, от которой Трамп выдвинут на президентский пост, например, в Миссури (производство угля) и Луизиане (рыболовство).

Это не первый раз, когда Евросоюз использует подобные методы для оказания политического давления на действующего президента. В 2018 году ЕС уже вводил торговые пошлины на товары из США, причем под ударом оказались металлургическая продукция, сельскохозяйственные и другие товары. Европейская реакция стала ответом на введенные Вашингтоном пошлины в размере 25 процентов на импорт стали и 10 процентов – алюминия.

Принимая протекционистские меры, администрация Трампа вводит пошлины на товары почти со всего мира. С 2017 года велась торговая война между Пекином и Вашингтоном. Однако в начале 2020 года стороны заключили перемирие. В рамках первой фазы торгового соглашения Китай обязался закупать у американской стороны товары и услуги на 200 миллиардов долларов. США в ответ отказались от ограничений на китайский импорт. Из-за обострения отношений на фоне подозрений американской стороны в распространении Китаем коронавируса перемирие в торговой войне оказалось под угрозой.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Финансовый гороскоп на июль 2020 года
Финансовый гороскоп на июль 2020 года
Казахстанский город Байконур получит финансирование из бюджета России
Казахстанский город Байконур получит финансирование из бюджета России
Северная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе, сообщает СМИ
Северная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе, сообщает
СМИ: в Москве пресекли "сходку" криминальных авторитетов
СМИ: в Москве пресекли "сходку" криминальных авторитетов
В США высказались о преодолении Польшей энергетической зависимости от России
В США высказались о преодолении Польшей энергетической зависимости от
Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией
Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией
Астропрогноз на июль 2020 года
Астропрогноз на июль 2020 года
Реставратор-любитель изуродовал полотно эпохи Барокко
Реставратор-любитель изуродовал полотно эпохи Барокко
ЕС и США оказались на пороге торговой войны
ЕС и США оказались на пороге торговой войны
Сенатор заявил, что в бюджете достаточно средств для новых соцвыплат
Сенатор заявил, что в бюджете достаточно средств для новых соцвыплат
В России объявили конкурс по скоростному выкапыванию могил
В России объявили конкурс по скоростному выкапыванию могил
В Бразилии полиция хочет допросить Болсонару по делу против него
В Бразилии полиция хочет допросить Болсонару по делу против него

Топ на сегодня

Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за

Еще по теме

США и Китай оказались на пороге торговой войны
США выбрали первую цель в торговой войне с ЕС
Трамп пришел в восторг от возможности ударить по Европе
Больше других от торговой войны с Китаем пострадают Boeing и Ford