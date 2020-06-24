Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Еще не поздно»: Что можно высаживать на огороде все лето?

«Еще не поздно»: Что можно высаживать на огороде все лето?

Июль уже не за горами и скоро уже можно будет насладиться первым урожаем. При сборе овощей может остаться свободное место для посадки, но что посадить в столь позднее для посева время? На самом деле можно посадить много чего и как раз об этом мы подробно поговорим.

 

Есть такие семена, которые прорастают очень быстро и их можно высаживать по несколько раз за летний период. Опытные дачники уже знают, что посадить в пустые грядки и получить от своего огорода максимум полезных овощей и зелени.

Содержание


1 Укроп
2 Салат
3 Морковь
4 Редис
5 Руккола

Укроп

Посадка укропа в июле придаст укропу пышность и сочность. Так как укроп содержит множество микроэлементов он растет очень быстро и более качественно нежели тот, который посажен весной. В уходе укроп не капризный и требует только полива, прополки и окучивания, а вот удобрять его совсем не обязательно. Растет укроп примерно 25 дней.

Салат

Листья салата очень полезны так как содержат множество важных для организма человека витаминов и минералов. Салат можно высаживать в любой летний месяц ведь растёт он быстро, а также неприхотлив к температурному режиму. Салат любит подкормку удобрениями и не требует постоянного окучивания. При выборе семян обращайте внимание на то сколько времени прорастает саженец, выбирайте те, которые прорастают быстрее.


Морковь

Так же в открытый грунт можно высаживать морковь в конце июня начале июля. Перед посевом семена моркови стоит обработать в растворе марганцовки и специальными стимуляторами. Если посадить морковь не весной, а летом, то она получается очень сладкая вот только храниться эта морковь не так долго, как весенний урожай.

Редис

Редис выращивают несколько раз за летний период. Если обработать семена стимуляторами, то редис прорастает гораздо быстрее. Отличным способом посева редиса является посадка между клубникой или луком. Для лучшего роста так же требуется прополка, окучивание и конечно обильный полив.

Руккола

Семена рукколы очень быстро всходят и срывают их еще маленькими листочками, так как в них очень много полезных витаминов. Руккола прорастает меньше чем через неделю, а еще через неделю ее можно срывать и есть. Перед посадкой вы должны быть уверены, что ваша почва содержит много питательных веществ, которые помогают семенам прорасти быстро и качественно.

После сбора урожая, если вы не планируете больше высаживать семена стоит позаботиться о почве и наградить ее полезными веществами. Для этого необходимо высадить сидераты, и после вырастания скосить. В земле остались корни, которые со временем сгниют и оставят все самое полезное почве для будущего урожая в следующем году. 

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Уровень смертности от коронавируса в Белоруссии остается стабильным
Уровень смертности от коронавируса в Белоруссии остается стабильным
В России стартовала акция "Весть Победы"
В России стартовала акция "Весть Победы"
Синтезирован новый изотоп — менделевий-244
Синтезирован новый изотоп — менделевий-244
Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых
Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых
Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост главы Коми
Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост главы Коми
Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы
Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы
UFC в июле организует поединок россиянина и украинца в Абу-Даби
UFC в июле организует поединок россиянина и украинца в Абу-Даби
Ливийцы попросят Египет о помощи
Ливийцы попросят Египет о помощи
Сорванная помолвка, дети и семейный кризис: как развивались отношения Меган Фокс и Брайана Остина Грина
Сорванная помолвка, дети и семейный кризис: как развивались отношения
Премьеру "Перри Мейсона" на HBO посмотрело рекордное количество зрителей
Премьеру "Перри Мейсона" на HBO посмотрело рекордное количество
"Это здесь". Онищенко определил самое безопасное место на планете
"Это здесь". Онищенко определил самое безопасное место на планете
Т-34 на параде Победы едва не въехал в зрителей
Т-34 на параде Победы едва не въехал в зрителей

Топ на сегодня

Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Эксперты обсудили перспективы и прогнозы голосования по поправкам в Конституцию
Эксперты обсудили перспективы и прогнозы голосования по поправкам в

Еще по теме

Что посадить на месте выкопанного картофеля, чтобы собрать дополнительный урожай
Семена и саженцы для садоводов и дачников
«Все по порядку» Что делать на огороде в мае?
Выращивание зелени на подоконнике в январе, 7 вариантов зимних витаминных трав