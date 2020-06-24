«Еще не поздно»: Что можно высаживать на огороде все лето?

Анастасия Иванова

Июль уже не за горами и скоро уже можно будет насладиться первым урожаем. При сборе овощей может остаться свободное место для посадки, но что посадить в столь позднее для посева время? На самом деле можно посадить много чего и как раз об этом мы подробно поговорим.

Есть такие семена, которые прорастают очень быстро и их можно высаживать по несколько раз за летний период. Опытные дачники уже знают, что посадить в пустые грядки и получить от своего огорода максимум полезных овощей и зелени.

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Укроп

Посадка укропа в июле придаст укропу пышность и сочность. Так как укроп содержит множество микроэлементов он растет очень быстро и более качественно нежели тот, который посажен весной. В уходе укроп не капризный и требует только полива, прополки и окучивания, а вот удобрять его совсем не обязательно. Растет укроп примерно 25 дней.

Салат

Листья салата очень полезны так как содержат множество важных для организма человека витаминов и минералов. Салат можно высаживать в любой летний месяц ведь растёт он быстро, а также неприхотлив к температурному режиму. Салат любит подкормку удобрениями и не требует постоянного окучивания. При выборе семян обращайте внимание на то сколько времени прорастает саженец, выбирайте те, которые прорастают быстрее.





Морковь

Так же в открытый грунт можно высаживать морковь в конце июня начале июля. Перед посевом семена моркови стоит обработать в растворе марганцовки и специальными стимуляторами. Если посадить морковь не весной, а летом, то она получается очень сладкая вот только храниться эта морковь не так долго, как весенний урожай.

Редис

Редис выращивают несколько раз за летний период. Если обработать семена стимуляторами, то редис прорастает гораздо быстрее. Отличным способом посева редиса является посадка между клубникой или луком. Для лучшего роста так же требуется прополка, окучивание и конечно обильный полив.

Руккола

Семена рукколы очень быстро всходят и срывают их еще маленькими листочками, так как в них очень много полезных витаминов. Руккола прорастает меньше чем через неделю, а еще через неделю ее можно срывать и есть. Перед посадкой вы должны быть уверены, что ваша почва содержит много питательных веществ, которые помогают семенам прорасти быстро и качественно.

После сбора урожая, если вы не планируете больше высаживать семена стоит позаботиться о почве и наградить ее полезными веществами. Для этого необходимо высадить сидераты, и после вырастания скосить. В земле остались корни, которые со временем сгниют и оставят все самое полезное почве для будущего урожая в следующем году.