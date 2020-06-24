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Европе предсказали дефицит нефти

Европе предсказали дефицит нефтиФото: Татьяна Макеева / Reuters

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.

В нем сказано, что добыча нефти сократится быстрее, чем ЕС сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива. Это повышает риск возникновения кризиса и грозит шоковым ростом цен. Эксперты характеризуют состояние добывающей отрасли в России и бывших республиках СССР выражением «систематическое снижение». Они обеспечивают более 40 процентов поставок сырья в ЕС.

Ожидается, что добыча нефти в Африке также резко сократится в течение следующего десятилетия. Воздействие пандемии коронавируса может усугубить ситуацию на рынке, затормозив инвестиции в новые нефтяные проекты. Ожидается, что крупные компании сократят свои расходы на предстоящий год почти на четверть (40 миллиардов долларов).

Аналитики предсказывают, что быстрый переход на альтернативные энергоносители не только сыграет решающую роль в борьбе с изменением климата, но и поможет избежать спада на развивающихся рынках.

Ранее замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что ведомство считает справедливой ценой на нефть в диапазоне от 40 до 50 долларов за баррель. Как ожидают в IHS Markit, спрос на сырье может вернуться к уровню, который был до пандемии, во второй половине 2021 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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