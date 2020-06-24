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Европейские аналитики: "Россия не спасет нас от кризиса"

Европейские аналитики: "Россия не спасет нас от кризиса"
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанк
Иван ДаниловВсе материалы

Британские СМИ бьют тревогу: французские и норвежские эксперты предсказывают дефицит нефти на европейском рынке, а это означает серьезный рост цен на сырье для Евросоюза. Стоит особо отметить европейский подход к решению этой проблемы: если Вашингтон в таких случаях искал бы очередной "Ирак", чью нефть можно было бы срочно "освободить" во имя демократии, то Брюсселю предлагается использовать предстоящий дефицит нефти как повод для того, чтобы ускорить переход на безуглеродную экономику в рамках "Зеленого курса", объявленного недавно Еврокомиссией.


"Согласно новому исследовательскому отчету, Европа может столкнуться с нехваткой нефти в следующее десятилетие, что делает шаг к использованию низкоуглеродной энергии еще более актуальным. Документ предупреждает: добыча нефти может снизиться быстрее, чем зависимость ЕС от ископаемого топлива, что повышает вероятность надвигающегося кризиса с поставками горючего и серьезного шока рыночных цен. В отчете французского аналитического центра Shift Project говорится, что риск достижения "пика поставок нефти" до перехода крупных экономик к более чистым источникам энергии является "дополнительной убедительной причиной для создания мира без нефти".

"Мир без нефти" — это все-таки сфера некоего религиозного мифа, а не реальной экономики, но проблема, на которую указывают французские исследователи и норвежские специалисты из Rystad Energy, на которых они ссылаются, — абсолютно реальна, хотя с деталями их прогнозов можно и нужно спорить.


В схематичном виде тот нефтяной апокалипсис, который предрекли Евросоюзу, выглядит следующим образом: в нефтедобычу сейчас мало кто инвестирует, так как многие добывающие компании напуганы падением цен, а дополнительный капитал, необходимый для того, чтобы открывать и разрабатывать новые месторождения, привлекать очень трудно — и потому, что инвесторов тревожат скачки цен, и потому, что активисты стараются делать любые вложения в добычу и переработку углеводородов токсичными с имиджевой и политической точек зрения. В результате уже очевидно, что мир продолжает потреблять нефть, но в сравнительно недалеком будущем ее просто на всех не хватит — не столько из-за того, что ископаемое "закончилось", сколько из-за того, что на глобальном уровне в этот сектор не вкладывалось достаточно денег, причем это недофинансирование началось еще в 2016 году.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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