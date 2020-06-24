Евросоюз может ввести новые санкции в отношении Белоруссии

Алексей Вольцев

Европейский союз может ввести против белорусского руководства новые санкции. Об этом сегодня, 23 июня, заявил евродепутат Михаэль Галер.

«Мы сейчас должны понять, как нам на это реагировать: должны ли мы что-то изменить в пакете поддержки Белоруссии, так называемом resilience package, принятие которого находится на последнем этапе. Я бы не стал начинать с изменений в соглашении об упрощении визового режима, которое должно вступить в силу с 1 июля, потому что это ударит по людям. Но наши надежды на то, что в Белоруссии произойдут какие-то политические изменения, что желания граждан страны осуществятся, в настоящее время весьма призрачны», — сказал он.

По словам евродепутата, «до выборов осталось шесть недель, и наши призывы остаются неизменными: запугивания и преследования политических оппонентов и гражданского общества должны прекратиться; потенциальных кандидатов на президентский пост нужно допустить к участию в выборах — в том числе и тех, кому было произвольно отказано без какого-либо обоснования».

«Сергея Тихановского, который сейчас находится в заключении, и, конечно же, Виктора Бабарико необходимо освободить. Но и другие политики, например, Павел Северинец, который предпринял попытку самоубийства в тюрьме и находится в штрафном изоляторе в чудовищных условиях, — также должны быть освобождены», — заявил он, добавив, что 'все это — настоящий сталинизм».

Галер также отметил, что «мы требуем, чтобы режим прекратил подобные действия».

«Если этого не произойдет, мы вынуждены будем выбрать средства из арсенала, который у нас имеется для таких случаев. Начнем с индивидуальных санкций против ответственных за происходящее. Их визы могут отозвать, возможно, заблокировать счета — сейчас это все еще неконкретно, так далеко мы пока не зашли. Но если взглянуть на санкции, введенные против России, то можно понять, в каких областях возможны ограничения», — подытожил представитель Евросоюза.

Напомним, в Белоруссии прокатились массовые задержания оппонентов Александра Лукашенко. В том числе, был арестован претендент на президентский пост и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. При этом власти республики заявляют, что во внутренние дела страны пытаются вмешаться иностранные государства, которые стремятся дестабилизировать обстановку.