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Евросоюз может ввести новые санкции в отношении Белоруссии

Евросоюз может ввести новые санкции в отношении Белоруссии

Европейский союз может ввести против белорусского руководства новые санкции. Об этом сегодня, 23 июня, заявил евродепутат Михаэль Галер.

«Мы сейчас должны понять, как нам на это реагировать: должны ли мы что-то изменить в пакете поддержки Белоруссии, так называемом resilience package, принятие которого находится на последнем этапе. Я бы не стал начинать с изменений в соглашении об упрощении визового режима, которое должно вступить в силу с 1 июля, потому что это ударит по людям. Но наши надежды на то, что в Белоруссии произойдут какие-то политические изменения, что желания граждан страны осуществятся, в настоящее время весьма призрачны», — сказал он.

По словам евродепутата, «до выборов осталось шесть недель, и наши призывы остаются неизменными: запугивания и преследования политических оппонентов и гражданского общества должны прекратиться; потенциальных кандидатов на президентский пост нужно допустить к участию в выборах — в том числе и тех, кому было произвольно отказано без какого-либо обоснования».

«Сергея Тихановского, который сейчас находится в заключении, и, конечно же, Виктора Бабарико необходимо освободить. Но и другие политики, например, Павел Северинец, который предпринял попытку самоубийства в тюрьме и находится в штрафном изоляторе в чудовищных условиях, — также должны быть освобождены», — заявил он, добавив, что 'все это — настоящий сталинизм».

Галер также отметил, что «мы требуем, чтобы режим прекратил подобные действия».

«Если этого не произойдет, мы вынуждены будем выбрать средства из арсенала, который у нас имеется для таких случаев. Начнем с индивидуальных санкций против ответственных за происходящее. Их визы могут отозвать, возможно, заблокировать счета — сейчас это все еще неконкретно, так далеко мы пока не зашли. Но если взглянуть на санкции, введенные против России, то можно понять, в каких областях возможны ограничения», — подытожил представитель Евросоюза.

Напомним, в Белоруссии прокатились массовые задержания оппонентов Александра Лукашенко. В том числе, был арестован претендент на президентский пост и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. При этом власти республики заявляют, что во внутренние дела страны пытаются вмешаться иностранные государства, которые стремятся дестабилизировать обстановку.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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