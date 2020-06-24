Евросоюз может ввести новые санкции в отношении Белоруссии
Европейский союз может ввести против белорусского руководства новые санкции. Об этом сегодня, 23 июня, заявил евродепутат Михаэль Галер.«Мы сейчас должны понять, как нам на это реагировать: должны ли мы что-то изменить в пакете поддержки Белоруссии, так называемом resilience package, принятие которого находится на последнем этапе. Я бы не стал начинать с изменений в соглашении об упрощении визового режима, которое должно вступить в силу с 1 июля, потому что это ударит по людям. Но наши надежды на то, что в Белоруссии произойдут какие-то политические изменения, что желания граждан страны осуществятся, в настоящее время весьма призрачны», — сказал он.
По словам евродепутата, «до выборов осталось шесть недель, и наши призывы остаются неизменными: запугивания и преследования политических оппонентов и гражданского общества должны прекратиться; потенциальных кандидатов на президентский пост нужно допустить к участию в выборах — в том числе и тех, кому было произвольно отказано без какого-либо обоснования».
Галер также отметил, что «мы требуем, чтобы режим прекратил подобные действия».
Напомним, в Белоруссии прокатились массовые задержания оппонентов Александра Лукашенко. В том числе, был арестован претендент на президентский пост и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. При этом власти республики заявляют, что во внутренние дела страны пытаются вмешаться иностранные государства, которые стремятся дестабилизировать обстановку.