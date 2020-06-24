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Финансовый гороскоп на июль 2020 года

Финансовый гороскоп на июль 2020 года

Заложить в июне прочный фундамент будущих финансовых достижений поможет финансовый гороскоп. По словам астрологов, в этом месяце звезды будут благосклонны и подскажут путь, который приведет к материальному успеху.


Июль окажется решающим месяцем в финансовом плане: от того, как мы проведем его, во многом зависит денежная удача в следующие месяцы 2020 года. Важное объявление: до 12 июля Меркурий пробудет в ретро-фазе, в связи с чем возможны задержки и препятствия во всех рабочих делах. К счастью, прогнозы астрологов более чем благоприятны. Но и при таком раскладе важно учесть риски, ведь даже самая незначительная мелочь может стать причиной крупных финансовых проблем.

Овен

В июле Овны смогут найти свой путь к успеху и процветанию, но это произойдет лишь в том случае, если они смогут избавиться от ограничивающих факторов, негативных установок и блоков сознания. Астрологи советуют постараться устранить все, что сдерживает развитие в материальном плане, ведь если Овны самостоятельно расчистят себе дорогу к обогащению, то их финансы не только сохранятся, но и приумножатся.

Телец

Согласно астрологическому прогнозу на июль, запланированные покупки и крупные расходы в грядущие недели сложатся для Тельцов более чем удачно. Если в планах давно были дорогостоящие приобретения, то сейчас есть все основания для того, чтобы воплотить планы в жизнь — есть шанс найти очень выгодное предложение. А вот спускать деньги по мелочам не стоит — удовлетворение от таких покупок будет кратковременным, а незначительные, на первый взгляд, расходы в итоге выльются во внушительную сумму.


Близнецы

Второй летний месяц принесет Близнецам немало испытаний и проверок на прочность. Дел будет много, а времени и сил — мало. Однако если справиться со всеми поставленными планами, то уже к концу июля материальное положение существенно улучшится: придет мощный прилив сил, а вместе с ним и жажда действия, и стремление к инициативе. Необходимо поддерживать энергетический баланс, чтобы преодолеть летнюю полосу препятствий.

Рак

По словам астрологов, наступающий месяц станет благоприятным временем для планирования будущих свершений и анализа путей развития. Редакция сайта dailyhoro.ru советует Ракам не бросаться сразу же воплощать все планы, вначале куда лучше детально обдумать свой путь к успеху, и только после приниматься за дело. Чтобы не лишиться удачи, не стоит брать деньги в долг и активно включаться в погоню за легким заработком: успех и в том и в другом случае сомнителен, есть риск выбрать неверное направление или попасть в финансовую яму.

Лев

Июль, особенно его первая декада, не подходит для резких перемен и радикальных решений. Если Львы задумают что-то изменить в профессиональной сфере, то лучше внедрять перемены постепенно, в комфортном и спокойном темпе. Но в первую очередь астрологи советуют расправиться с малоприятными текущими делами и денежными займами. Если срочных дел нет, стоит минимизировать раздражающие факторы и подумать над тем, как достичь желаемого без ущерба для себя и своего благосостояния. Не стоит торопиться. Прежде чем принять окончательное решение, нужно тщательно изучить все риски и перспективы.


Дева

В начале июля финансовый гороскоп советует Девам слегка сбавить рабочий темп и подкопить сил на послеретроградный период. 12 июля Меркурий вернется к прямому движению, активизировав удачу в делах и деньгах, но до этого времени стоит решать назревшие проблемы и не начинать новых проектов. Астрологи также предостерегают от авантюрных предложений — велика вероятность, что риск принесет не желанное обогащение, а денежные убытки. Желательно посвятить время анализу и планированию — это поможет не прогадать.

Весы

Согласно финансовому прогнозу, в июле Весов ждут различные незапланированные события, ситуации и встречи, несущие деловой характер. Не стоит расстраиваться из-за повышенной загруженности. Это необходимое условие для получения свежих знаний и опыта, который пригодится при вступлении в новую должность или для поиска дополнительной прибыли. Астрологи советуют сохранять самообладание и вместе с этим позволять событиям идти своим чередом. Интуиция в июле станет главным ориентиром в веренице внеплановых моментов и стрессовых ситуаций.

Скорпион

Месяц поставит Скорпионов перед сложным выбором между финансовой свободой и сохранением партнерских отношений с важным и влиятельным человеком. Чтобы принять верное решение, астрологи советуют разобраться с собственными целями и понять свои истинные потребности. Как только решение будет выбрано, не помешает проявить больше инициативы. Активность в июле во многом определит финансовое состояние в ближайшие месяцы и карьерные перспективы на конец 2020 года. Жизнь представит шанс проявить себя, поэтому не стоит отказываться от него.

Стрелец

В июле планеты будут испытывать Стрельцов на прочность. Астрологи рекомендуют держать удар, не поддаваться на провокации и следовать установленному плану. Если Стрельцы смогут контролировать эмоции и сконцентрируют все внимание на достижении поставленных целей, то успех и неожиданные приятные поступления не заставят себя долго ждать. Все что требуется сейчас — это не торопить события, а позволять им развиваться свободно. Но стоит только отвлечься на сплетни, тайные игры или другие бесполезные занятия, все труды обнулятся.


Козерог

Июльские звезды пробудят в Козероге борца за справедливость. Но астрологи рекомендуют пересмотреть собственные возможности и постараться не вступать в чужие разбирательства — могут произойти сбои в делах, стрессовые ситуации, крупные потери денежных средств или другие незапланированные события, из-за которых придется в одиночку заниматься решением проблем в финансовой сфере. Если же следить за происходящим, меньше времени уделяя чужим проблемам, месяц пройдет довольно ровно в финансовом плане. Придут и запланированные успехи, и желаемый доход. По словам астрологов, умение вовремя поменять тактику будет залогом успеха в этом месяце.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям не зарываться в работу с головой: затрачивая огромное количество сил на рабочие задачи, есть риск понизить иммунитет и заработать переутомление, что станет большой помехой в делах и планах на ближайшие несколько недель. Важно найти баланс между работой и отдыхом — это поможет отвлечься и набраться сил, чтобы закончить июль на позитивной ноте и с полным кошельком. Благодаря сильной энергетике повысится и уверенность в себе, что уже большая часть успеха. Дело останется за малым: подумать о своих возможностях и воспользоваться шансом изменить профессиональную жизнь к лучшему.

Рыбы

Энергии планет-покровителей очень сильные, поэтому этот месяц явно будет «с характером». Не самое удачное время для инерции, сейчас звезды советуют Рыбам действовать, проявив все свои сильные стороны и решительность в решении материальных вопросов. Первая декада месяца откроет отличные возможности, которые очень важно не пропустить из-за сомнений в себе. Для этого астрологи рекомендуют сосредоточиться на поставленных целях и не отвлекаться на сомнения. Чтобы было проще противостоять негативу, можно заручиться поддержкой высших сил, изготовив свой личный финансовый талисман.

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По материалам: dailyhoro.ru

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