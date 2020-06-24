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Франция призвала ЕС «без табу и наивности» обсудить отношения с Турцией

Франция призвала ЕС «без табу и наивности» обсудить отношения с Турцией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил сегодня, 24 июня, о том, что Евросоюз должен «начать дискуссию» с Турцией «без табу и без наивности» с тем, чтобы ЕС смог «защитить собственные интересы». Ранее Париж уже призвал НАТО решить «турецкую проблему», которая в полный рост встала в Ливии.

«Франция считает необходимым, чтобы Европейский союз очень быстро начал предметную дискуссию, без табу, без наивности относительно перспектив будущих отношений ЕС с Анкарой. И чтобы ЕС твёрдо защищал свои собственные интересы, потому что он имеет для этого средства», — сказал глава внешнеполитического ведомства, выступая во французском Сенате, передаёт агентство France-Presse.

Заявление сделано на фоне продолжающегося ухудшения отношений между Парижем и Анкарой из-за событий, происходящих в Ливии.

Ранее в субботу, 17 июня Минобороны Франции заявило, что французский корабль, участвующий в миссии НАТО в Средиземном море, подвергся «агрессивным действиям» со стороны Турции. Анкара отвергла обвинения. Вслед за этим Париж призвал Североатлантический альянс прекратить «страусиную политику» и решить «турецкую проблему».

18 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о начале расследования морского инцидента. «Мы не можем утверждать, что в НАТО нет турецкой проблемы. Она есть, об этом надо говорить, и её нужно решить», — цитировало агентство Reuters источник во французском министерстве обороны.

Напомним, в ливийском конфликте Турция поддерживает Правительству национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, которое противостоит Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтару. Франция официально заявляет о своём нейтралитете в ливийском конфликте, однако негласно оказывает знаки внимания ЛНА.

В ноябре 2019 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО и привёл для примера операцию Турции на северо-востоке Сирии и одновременное начало вывода американских войск из этой части арабской республики, о чем не были предупреждены другие партнеры по альянсу. Макрон также поставил под сомнение применение статьи 5 устава НАТО, в которой говорится, что при нападении на одного из участников альянса другие союзники должны прийти ему на помощь. «Если режим (президента Сирии) Башара Асада решит отомстить Турции, будем ли мы вступать в бой? Это настоящий вопрос», — сказал французский лидер. Саму операцию Турции в Сирии Макрон назвал тогда «огромной проблемой для НАТО».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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