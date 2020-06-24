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Голливуд обвинили в поддержании культа белой расы

Голливуд обвинили в поддержании культа белой расыФото: Pixabay

Более 300 деятелей искусства обвинили Голливуд в восхвалении полиции и сохранении наследия культуры превосходства белой расы. Об этом пишет издание Variety, которое приводит содержание соответствующего письма.

Авторами обращения стали актер Кендрик Сэпмсон, актриса Тесса Томпсон и активисты Патрисса Каллорс и Мелина Абдулла. Они обратились к «союзникам в Голливуде» с просьбой перестать идеализировать полицию и сделать больший вклад в афроамериканское сообщество.

Письмо было подписано многими чернокожими деятелями искусства. В частности, обращение подписали Чедвиг Боузман, Энтони Маки, Данай Гурера, Билли Портер.

В тексте письма говорится, что Голливуд и другие медиа поспособствовали криминализации чернокожих, исказили образ правовой системы и идеализировали коррупцию и жесткость полиции, что привело к тяжким последствиям для жизней афроамериканцев. Кроме того, Голливуд обвинили в «извлечении выгоды из историй» афроамериканцев, при отсутствии реальной поддержки.

Также указывается, что каждый раз, когда Голливуд не выбирает чернокожего писателя, актера, режиссера или ассистента, он продолжает жить идеей белого превосходства, а жизнь афроамериканцев в Голливуде и всей Америке становится менее безопасной.

Ранее о расизме в Голливуде заявил 12-летний темнокожий актер Лонни Чевис, известный по сериалу «Это мы». Он признался, что ему тяжело дается карьера в Голливуде из-за того, что он темнокожий. Актер рассказал, что, когда его приглашали на различные мероприятия, с ним очень грубо обходились охранники на входе, будто он не должен был там находиться.

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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