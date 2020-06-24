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Границы ЕС для россиян пока останутся закрытыми: события ночи 24 июня

Границы ЕС для россиян пока останутся закрытыми: события ночи 24 июня

В списки стран, с которыми Евросоюз готов открыть с 1 июля границы, пока не входят Россия, США и Бразилия. Отмечается, что ЕС могут разрешить свободное прибытие граждан из Китая, где уже справились с распространением коронавируса, но не с теми государствами, в которых сейчас выявлено наибольшее число заболевших.

Кремль опубликовал указ президента Владимира Путина о единовременных выплатах на детей от рождения до 16 лет в качестве поддержки в сложный период борьбы с коронавирусом. Родители, опекуны и другие законные представители детей могут получить на них по 10 тыс. рублей.

На заявление властей Украины о том, что у России перед Киевом якобы имеются «многомиллионные долги», отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — цитирует её портал Politexpert.

«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении сотрудничества по совместным предприятиям. «Яндекс» выкупает у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркета» за 42 млрд руб. при общей оценке компании около 87,3 млрд руб. После закрытия сделки «Яндекс» консолидирует 100% «Яндекс.Маркета». Со своей стороны Сбербанк выкупит долю «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах» (25% плюс 1 рубль) предварительно за 2,4 млрд руб. и станет единственным владельцем актива.

На Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы правоохранители провели операцию по задержанию криминальных лидеров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, задержаны около 30 человек, некоторые из которых были вооружены.

На предварительном заседании 5-й сессии Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) 7-го созыва северокорейский лидер Ким Чен Ын принял решение отложить реализацию плана по осуществлению военных действий, направленных против Республики Корея.

В Омске в августе пройдет конкурс среди сотрудников похоронной сферы по скоростному выкапыванию могил, об организации которого объявил Новосибирский крематорий. Впервые подобный конкурс провели в венгерском городке Дебрецен пару лет назад, теперь в России решили повторить.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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