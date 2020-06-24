Харламов отреагировал на сообщение о фейковом разводе с Асмус

Вадим Карасев

Гарик Харламов и Кристина АсмусФото: @garikkharlamov

Комик Гарик Харламов прокомментировал слова ведущего YouTube-шоу Comment Out Владимира Маркони о том, что развод с актрисой Кристиной Асмус является розыгрышем. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Вот оно как. Comment Out значит. Ну действительно, как еще пропиарить свою передачу? За счет чужого развода. Почему бы и не ********** [обмануть] всех? Класс, — говорит он. — Господин Маркони, я в абсолютном восторге».

Он также обратился к Маркони и заявил, что очень хочет посмотреть выпуск якобы с его и Асмус участием.

Как ранее сообщал ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони, выпуск якобы с участием Харламова и Асмус выйдет в июле.

Накануне, 23 июня, источники из окружения семьи Кристины Асмус и Гарика Харламова заявили, что началом их разлада мог стать ремонт в купленном доме. Пара переехала в отремонтированный дом в элитном поселке в Подмосковье в 2020-м, недвижимость была приобретена в 2019 году.

О разводе с Харламовым Асмус написала 22 июня в Instagram. Она пояснила, что к такому решению супруги пришли давно, около года назад. Пара поженилась в 2013 году. В браке у них родилась дочь Анастасия.