Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"

Лидия Мартынова

"Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете" за 42 миллиарда рублей и продаст банку долю в "Яндекс.Деньгах" в размере 25% плюс 1 рубль предварительно за 2,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении интернет-компании.

"Яндекс" выкупает у Сбербанка 45% "Яндекс.Маркета" за 42 миллиарда рублей при общей оценке компании около 87,3 миллиарда рублей. После закрытия сделки "Яндекс" консолидирует 100% "Яндекс.Маркета", - говорится в сообщении компании.