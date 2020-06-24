Эффектная блондинка: кто такая Ирина Аллахвердиева, о которой говорили Арахамия и Корниенко

Влада Некрасова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В пятницу, 23 июня, в Сети появилось видео, на котором лидеры фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко обсуждают внешние качества своей коллеги Ирины Аллахвердиевой.

Депутаты не скупились на комплименты, назвав депутатку «вообще красоткой». А еще подчеркнули ее личные качества, назвав «рабочей, как корабельная сосна».

Чем известна указанная красотка?

Ирина Аллахвердиева прошла в Верховную Раду по списку «Слуги народа». Она шла под № 116. Будущая депутат родилась и выросла в Николаеве. Так же, как и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Согласно данным портала «Слово и дело», Аллахвердиева выполнила всего 9 обещаний из 96, которые она дала избирателям.

Ирина является членом Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председателем подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования.

Семейное положение

Нардеп замужем за предпринимателем Яшаром Аллахвердиевым, ее муж — предприниматель Яшар Новрузович Аллахвердиев. У супружеской пары есть сын по имени Карим.

Трудовая деятельность

В Интернете нет подробной информации о начале трудовой деятельности будущего депутата. Высшие должности, которые она занимала до того, как стать политиком — это посты заместителя директора страхового агентства «Инкомстрах» и большой компании, которая тоже занимается страхованием ИНГО Украина.

Перед тем, как получить мандат народного депутата, госпожа Аллахвердиева официально занимала должность директора Николаевского филиала страховой компании Уника.

Скандалы с Аллахвердиевой

Депутат известна тем, что любит приходить в Верховную Раду в модной одежде и с дорогими аксессуарами. Так, в октябре 2019 года журналисты обратили внимание, что Аллахвердиева пришла в парламент с сумкой Gucci за 46 000 гривен.

В январе 2020 года Аллахвердиева попала в ДТП в Николаеве. По данным местных СМИ, нардеп ехала на «Lexus NX200» по улице Пушкинской от Ингульского моста в направлении кольца с Центральным проспектом.

Активность в соцсетях

На своей страничке в соцсетях госпожа Аллахвердиева любит выкладывать свои довольно пикантные фото, которые вызывают бурю восторгов и обсуждений. Многие силятся найти ее профиль в Instagram, но по всей видимости его там нет. Вообще, народная избранница не особо стыдится подчеркивать свои достоинства, за что обожаема одной частью неравнодушного к ней общества и порицаема другой.

Отношение к скандальному видео с Корниенко и Арахамией

По поводу видео, которое появилось в Сети, нардеп поддержала своих товарищей по партии, заявив, что в данном случае был фейк.

«Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над „і“. Опубликованное „сенсационное видео“ — монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного», — написала народный депутат.

По ее мнению, на видео речь шла о потенциальных кандидатах в мэры и в списки партии на местных выборах.

«Но в предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов. Впрочем, такими искусственными «скандалами» нас не удастся разъединить. И что бы ни креативили оппоненты — останется на их совести. А мы вместе сделаем «триста встреч за четыре месяца и выиграем выборы», — написала Аллахвердиева.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко попытался объяснить появление скандального видео со своим участием, в котором он назвал коллегу по партии «Сосной, «бабой» и т. д. По словам нардепа, «запись была смонтирована», а «фразы вырваны из контекста» и т. д.