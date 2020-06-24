Экс-президенты Армении провели личную встречу после освобождения Кочаряна

Влада Некрасова

Экс-президент Армении Серж Саргсян навестил своего предшественника на посту главы республики Роберта Кочаряна, освобождённого ранее из-под ареста под беспрецедентный для армянской судебной практики залог. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в офисе Саргсяна.

Мера пресечения в виде ареста была изменена в отношении 65-летнего Кочаряна 18 июня, после чего он вернулся домой. Бывший лидер страны проходит лечение в ереванском медцентре «Измирлян».

«Саргсян и Кочарян встретились через два дня после изменения меры пресечения в отношении Кочаряна. Саргсян навестил его», — проинфомировали представители третьего президента Армении.

Что именно обсуждали бывшие президенты, не уточняется. Подчёркивается, что встреча носила личный характер.

Как сообщало ИА Newstes, Апелляционный суд Армении принял на прошлой неделе решение освободить Роберта Кочаряна из-под стражи под залог в 2 миллиарда драмов (около $ 4,2 млн). Таким образом, вышестоящая судебная инстанция удовлетворила ходатайство адвокатов Кочаряна.

Экс-президент до окончания эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 решением суда оставался в ереванском медцентре «Измирлян». Защита Кочаряна ранее подала судебные иски в связи с содержанием бывшего главы республики в СИЗО в условиях пандемии Covid-19. Ответчиком выступало уголовно-исполнительное управление Министерства юстиции Армении. Адвокаты заявили, что Кочарян с учётом распространения коронавирусной инфекции находится в группе риска — он старше 60 лет, имеет проблемы со здоровьем, но продолжает оставаться в СИЗО, хотя случаи заражения Covid-19 в уголовно-исполнительных учреждениях республики подтверждены.

Напомним, в сентябре прошлого года в Ереване открылся судебный процесс по «делу 1 марта». В качестве подсудимых выступают экс-президент Армении Роберт Кочарян, бывший вице-премьер Армен Геворкян, экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший начальник Генштаба ВС республики Юрий Хачатуров. Они обвиняются в причастности к событиям 1−2 марта 2008 года. Тогда после президентских выборов при столкновениях оппозиции и сил правопорядка погибли десять человек. Среди всех обвиняемых по данному делу только Роберт Кочарян находится под арестом. Второй президент Армении считает предъявленные ему обвинения «сфабрикованным политическим преследованием».