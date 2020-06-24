Эксперт не исключил дальнейшего повышения налогов на богатых в России

Влада Некрасова

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным повышение налогов на доход сверх 5 миллионов рублей в год - это только первый шаг, не исключено, что в дальнейшем в России введут более сложную систему налогообложения богатых и сверхбогатых граждан, заявил РИА Новости адвокат, управляющий партнёр юридической фирмы Tax Compliance Михаил Бегунов.

Путин ранее объявил, что с января 2021 года доходы свыше 5 миллионов рублей будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13%, а 15%, при этом облагаться по новой ставке будет только та часть дохода, которая превышает 5 миллионов рублей. По словам президента, эта мера позволит привлечь в бюджет порядка 60 миллиардов рублей. Средства от повышения НДФЛ будут направляться только на лечение детей с орфанными заболеваниями.

"Не исключено, что в дальнейшем будет введена сложная прогрессивная шкала налогообложения доходов, как, например, в Китае, предусматривающая несколько дифференцированных ставок налога в зависимости от порога дохода: от 1 миллиона до 5 миллионов, от 5 до 10 миллионов и свыше 10 миллионов рублей", - считает Бегунов.

Он отметил, что прогрессивное налогообложение в экономически развитых странах в основном построено на сложной дифференциации налоговых ставок в зависимости от уровня доходов, что позволяет не просто облагать доходы более состоятельных граждан по повышенной ставке, но и сократить налоговое бремя для остальных.