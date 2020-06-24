Электронные турпутевки могут стать обязательными

Анастасия Иванова

Туроператоров и турагентов могут обязать формировать электронную путёвку и вносить сведения о ней в единую информационную систему, которая находится в ведении Ростуризма. Госдума планирует в июле рассмотреть во втором чтении данный законопроект.

За размещение путёвок в электронной системе туроператорам придётся платить. Средства пойдут на функционирование и развитие электронной системы. Это позволит не тратить на неё бюджетные средства, в том числе и средства налогоплательщиков, которые не пользуются туристическими услугами, говорится в пояснении к законопроекту.

За реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения информации о ней в электронной системе сведения о туроператоре будут исключаться из единого федерального реестра туроператоров.

Предлагаемые изменения позволят повысить защиту интересов потребителей туристических услуг, а также будут способствовать повышению качества предоставляемых услуг в сфере туризма, считают авторы инициативы.

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