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"Это здесь". Онищенко определил самое безопасное место на планете

"Это здесь". Онищенко определил самое безопасное место на планете
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отнес к самому безопасному месту в России и мире Красную площадь, где проходит Парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед праздником выдержали карантин.

Бывший санитарный врач страны в среду оказался на параде в числе гостей.

"Самое безопасное место в РФ и на планете – это здесь, самое безопасное. Все ветераны выдержали карантин, все, кто будет на первой трибуне, проверены, ребята все были в изоляции", – приводит РИА Новости слова Онищенко.


сообщало, что Лукашенко назвал Москву столицей родины.
# Россия
По материалам: ria.ru

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