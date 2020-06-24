"Это здесь". Онищенко определил самое безопасное место на планете

Алексей Вольцев

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отнес к самому безопасному месту в России и мире Красную площадь, где проходит Парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед праздником выдержали карантин.

Бывший санитарный врач страны в среду оказался на параде в числе гостей.

"Самое безопасное место в РФ и на планете – это здесь, самое безопасное. Все ветераны выдержали карантин, все, кто будет на первой трибуне, проверены, ребята все были в изоляции", – приводит РИА Новости слова Онищенко.

сообщало, что Лукашенко назвал Москву столицей родины.