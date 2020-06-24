"Это здесь". Онищенко определил самое безопасное место на планете
Сегодня, 13:56 Алексей Вольцев
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отнес к самому безопасному месту в России и мире Красную площадь, где проходит Парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед праздником выдержали карантин.
Бывший санитарный врач страны в среду оказался на параде в числе гостей.
"Самое безопасное место в РФ и на планете – это здесь, самое безопасное. Все ветераны выдержали карантин, все, кто будет на первой трибуне, проверены, ребята все были в изоляции", – приводит РИА Новости слова Онищенко.
сообщало, что Лукашенко назвал Москву столицей родины.
По материалам: ria.ru