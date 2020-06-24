Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией

Анастасия Иванова

Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 31 июля из-за ситуации с коронавирусом на сопредельных территориях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева."Ограничение на пересечение границы продлено до 31 июля", - сказала она.

Правительство республики ранее решило продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая в республике начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.