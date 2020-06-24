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Калининградский рынок труда поддержат льготным кредитом по ставке 1%

Калининградский рынок труда поддержат льготным кредитом по ставке 1%
Власти Калининградской области решили поддержать местный бизнес, для этого в бюджете региона предусмотрели 200 млн рублей на кредитование по льготной ставке 1%. Заявки на получение займа успела подать 51 компания на общую сумму 1,2 млрд рублей, сообщается на сайте региона. В случае необходимости администрация региона обещала найти дополнительные средства.

Такая антикризисная мера, по мнению руководства области, должна увеличить количество рабочих мест, поэтому процедуру получения кредита упростили: необходимо предоставить минимальный пакет документов. Участники конкурса могут претендовать на получение займов от 2 до 50 млн рублей со сроком погашения 7 лет. Причем для предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, срок увеличат до 10 лет.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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