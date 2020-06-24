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Казахстанский город Байконур получит финансирование из бюджета России

Казахстанский город Байконур получит финансирование из бюджета России

Федеральный бюджет России будет и далее выделять субсидии для города Байконур в Казахстане – такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте правительства, уровень бюджетной обеспеченности Байконура будет определяться из объема налоговых доходов и дотаций на обеспечение инфраструктуры, относящейся к аренде космодрома.

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации... может предусматриваться предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету города Байконура.

Город Байконур считается одновременно административно-территориальной единицей в составе Казахстана, а также городом федерального значения Российской Федерации на правах аренды. На его территории работают российские структуры – МВД, суд, налоговая служба, ГИБДД.

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По материалам: uposters.ru

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