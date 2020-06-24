Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализма

Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализмаФото: Andrew Kelly / Reuters

Государственная администрация по киберпространству Китая оштрафовала видеосервис Xigua, который принадлежит пекинской компании ByteDance, владеющей приложением TikTok. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Отмечается, что санкции были наложены из-за того, что на видеосервисе распространяется «вульгарный контент». Всего регулятор провел проверку 31 крупной видеоплатформы, десять из которых были оштрафованы.

В сообщении регулятора указывается, что оштрафованные видеосервисы отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодежи, а также портят атмосферу в обществе.

Кроме того, ведомство запретило видеосервисам регистрировать новых пользователей и генерировать обновления для приложений, поскольку так распространяют порнографические материалы и организовывают азартные игры в онлайн формате.

Как отмечает издание, в последнее время Пекин прилагает большие усилия для очистки киберпространства Китая. Коммунистическая партия во главе с председателя КНР Си Цзиньпином ужесточила свое влияние в интернете.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Соседка рассказала о жильцах квартиры с пятью суррогатными детьми
Соседка рассказала о жильцах квартиры с пятью суррогатными детьми
Объявлена дата онлайн-съезда "Партии роста" в Москве
Объявлена дата онлайн-съезда "Партии роста" в Москве
ПАО "Туполев" будет разрабатывать военные беспилотники
ПАО "Туполев" будет разрабатывать военные беспилотники
Границы ЕС для россиян пока останутся закрытыми: события ночи 24 июня
Границы ЕС для россиян пока останутся закрытыми: события ночи 24 июня
Европе предсказали дефицит нефти
Европе предсказали дефицит нефти
СМИ: режиссер "Мира Юрского периода" снимет триллер об Атлантиде
СМИ: режиссер "Мира Юрского периода" снимет триллер об Атлантиде
Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Болтон приготовился дать показания против Трампа
Болтон приготовился дать показания против Трампа
Серега выпустил обновленную версию хита "Черный бумер"
Серега выпустил обновленную версию хита "Черный бумер"
Оксана Акиньшина, Данила Козловский, Равшана Куркова и другие в трейлере фильма "Чернобыль: Бездна"
Оксана Акиньшина, Данила Козловский, Равшана Куркова и другие в
Россиянам предрекли 10 дней повышенного солнечного излучения
Россиянам предрекли 10 дней повышенного солнечного излучения
Болтон уничтожил все записи, а книгу о работе с Трампом писал по памяти
Болтон уничтожил все записи, а книгу о работе с Трампом писал

Топ на сегодня

Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за

Еще по теме

Китай отчитался о поимке трети бежавших за рубеж крупнейших коррупционеров
Индийский суд отменил запрет на приложение TikTok
США и Китай могут подписать соглашения на 280 миллиардов долларов
Китай наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке, — СМИ