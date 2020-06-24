Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализма

Вадим Карасев

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Государственная администрация по киберпространству Китая оштрафовала видеосервис Xigua, который принадлежит пекинской компании ByteDance, владеющей приложением TikTok. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Отмечается, что санкции были наложены из-за того, что на видеосервисе распространяется «вульгарный контент». Всего регулятор провел проверку 31 крупной видеоплатформы, десять из которых были оштрафованы.

В сообщении регулятора указывается, что оштрафованные видеосервисы отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодежи, а также портят атмосферу в обществе.

Кроме того, ведомство запретило видеосервисам регистрировать новых пользователей и генерировать обновления для приложений, поскольку так распространяют порнографические материалы и организовывают азартные игры в онлайн формате.

Как отмечает издание, в последнее время Пекин прилагает большие усилия для очистки киберпространства Китая. Коммунистическая партия во главе с председателя КНР Си Цзиньпином ужесточила свое влияние в интернете.