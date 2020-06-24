Корабли Черноморского флота встретились в проливе Босфор: редкие кадры

Влада Некрасова

В проливе Босфор запечатлены четыре боевых корабля Черноморского флота — подводная лодка «Ростов-на-Дону», большой десантный корабль «Азов», корвет «Дмитрий Рогачёв» и ракетный фрегат «Адмирал Макаров». Редкие кадры выложили в соцсети турецкие блогеры.

Накануне, 23 июня, подводная лодка «Ростов-на-Дону» прошла черноморские проливы в рамках выполняемого перехода на судоремонтное предприятие на Северо-западе России для планового текущего ремонта. Как подчеркнули в пресс-служба Южного военного округа, при прохождении проливных зон российские подлодки наряду с надводными кораблями и судами обеспечения действуют в строгом соответствии с международным правом.





Вслед за субмариной через пару часов проливом Босфор курсом на Средиземное море проследовал большой десантный корабль Черноморского флота «Азов».





Турки запечатлели в проливе Босфор редкий кадр, когда на встречных курсах разошлись две боевые единицы Черноморского флота — подводная лодка «Ростов-на-Дону» идущая в Средиземное море и корвет «Дмитрий Рогачёв», возвращающийся оттуда в родной Севастополь, отметил телеграм-канал «Оперативная линия».

Сегодня, 24 июня, пролив Босфор курсом также на Средиземное море прошёл ракетный фрегат «Адмирал Макаров».





ИА Newstes напоминает, по информации Минобороны РФ, в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра, в состав которой входит до 15 боевых кораблей и судов обеспечения. В военных операциях участвуют дизельные подлодки из состава постоянного соединения ВМФ в этом регионе, они также наносят удары «Калибрами» по сирийским боевикам.



