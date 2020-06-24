Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Корабли Черноморского флота встретились в проливе Босфор: редкие кадры

Корабли Черноморского флота встретились в проливе Босфор: редкие кадры

Корабли Черноморского флота встретились в проливе Босфор: редкие кадры

В проливе Босфор запечатлены четыре боевых корабля Черноморского флота — подводная лодка «Ростов-на-Дону», большой десантный корабль «Азов», корвет «Дмитрий Рогачёв» и ракетный фрегат «Адмирал Макаров». Редкие кадры выложили в соцсети турецкие блогеры.

Накануне, 23 июня, подводная лодка «Ростов-на-Дону» прошла черноморские проливы в рамках выполняемого перехода на судоремонтное предприятие на Северо-западе России для планового текущего ремонта. Как подчеркнули в пресс-служба Южного военного округа, при прохождении проливных зон российские подлодки наряду с надводными кораблями и судами обеспечения действуют в строгом соответствии с международным правом.


Вслед за субмариной через пару часов проливом Босфор курсом на Средиземное море проследовал большой десантный корабль Черноморского флота «Азов».


Турки запечатлели в проливе Босфор редкий кадр, когда на встречных курсах разошлись две боевые единицы Черноморского флота — подводная лодка «Ростов-на-Дону» идущая в Средиземное море и корвет «Дмитрий Рогачёв», возвращающийся оттуда в родной Севастополь, отметил телеграм-канал «Оперативная линия».

Сегодня, 24 июня, пролив Босфор курсом также на Средиземное море прошёл ракетный фрегат «Адмирал Макаров».


ИА Newstes напоминает, по информации Минобороны РФ, в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра, в состав которой входит до 15 боевых кораблей и судов обеспечения. В военных операциях участвуют дизельные подлодки из состава постоянного соединения ВМФ в этом регионе, они также наносят удары «Калибрами» по сирийским боевикам.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В честь 50-летия группы Queen выпустят почтовые марки, пишут СМИ
В честь 50-летия группы Queen выпустят почтовые марки, пишут СМИ
Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель
Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020 года
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020 года
Автор «Игры престолов» назвал сроки выхода новой книги
Автор «Игры престолов» назвал сроки выхода новой книги
Корабли Черноморского флота встретились в проливе Босфор: редкие кадры
Корабли Черноморского флота встретились в проливе Босфор: редкие кадры
Путин вручил Хабенскому госпремию за благотворительную деятельность
Путин вручил Хабенскому госпремию за благотворительную деятельность
В Белоруссии по амнистии к юбилею Победы освободили более 500 человек
В Белоруссии по амнистии к юбилею Победы освободили более 500 человек
Моргенштерн и Баста запустили во «ВКонтакте» челленджи про выпускные
Моргенштерн и Баста запустили во «ВКонтакте» челленджи про выпускные
Уровень смертности от коронавируса в Белоруссии остается стабильным
Уровень смертности от коронавируса в Белоруссии остается стабильным
В России стартовала акция "Весть Победы"
В России стартовала акция "Весть Победы"
Синтезирован новый изотоп — менделевий-244
Синтезирован новый изотоп — менделевий-244
Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых
Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых

Топ на сегодня

Турция заявила о «помутнении рассудка» Макрона
Турция заявила о «помутнении рассудка» Макрона
Получившим июньскую доплату на детей июльскую выплатят автоматически
Получившим июньскую доплату на детей июльскую выплатят автоматически
Стала известна дата премьеры финального сезона "Люцифера" на Netflix
Стала известна дата премьеры финального сезона "Люцифера" на Netflix
В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение флота в Крыму
В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение
Владимир Путин обратился к россиянам
Владимир Путин обратился к россиянам

Еще по теме

Экипаж большого десантного корабля Черноморского флота «Азов» направляется в Черное море через Босфор
Российский фрегат с ракетами «Калибр» вошел в Средиземное море
БДК Черноморского флота «Цезарь Кунников» пополнит соединение ВМФ в Средиземном море
Третий с начала недели боевой корабль ВМФ России идёт к берегам Сирии (ФОТО)