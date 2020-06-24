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Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых

Кудрин отреагировал на повышение налога на богатыхАлексей КудринФото: пресс-служба Совета Федерации

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отреагировал на поручение президента России Владимира Путина отказаться от плоской шкалы подоходного налога и повысить сборы с богатых. Об этом он написал в своем Twitter.

Он назвал предложенную корректировку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) аккуратной. Кудрин добавил, что для доверия и стабильности важно, чтобы НДФЛ больше не менялся. По словам главы Счетной палаты, выгода для бюджета от изменений будет всего 60 миллиардов рублей. «Важно, что впервые в масштабах страны предлагается селективный налог, который идет на конкретную цель (в 1990-е были целевые налоги, но несовершенные)», — указал он.

Согласно поручению президента, ставка НДФЛ для россиян, чьи годовые доходы превышают 5 миллионов рублей, вырастет с 13 до 15 процентов. Повышенная ставка будет применяться только к сумме дохода, превышающей пять миллионов.

Полученные таким образом средства направят на лечение детей с редкими орфанными заболеваниями. Речь идет о болезнях, затрагивающих небольшую часть популяции. Новые ставки начнут действовать с 1 января 2021 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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