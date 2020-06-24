Ливийцы попросят Египет о помощи

Вадим Карасев

Председатель парламента Ливии Акила СалехФото: Илья Питалев / РИА Новости

Ливийский народ направит властям Египта прошение о помощи в урегулировании конфликта на собственной территории, если войска Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем будут атаковать город Сирт и провинцию Джуфра. Об этом в среду, 24 июня, рассказал руководитель Палаты представителей на востоке Ливии Акила Салех, передает РИА Новости.

По его словам, это законная самооборона Ливии, если террористические группировки перейдут «красную линию», объявленную президентом Египта Абдулой-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, и будут пытаться захватить Сирт или Джуфру. «Ливийский народ официально попросит Египет ввести свои вооруженные силы, если это потребуется для защиты национальной безопасности», — заявил он.

Салех отметил, что главной причиной проблем Ливии является иностранное вмешательство. Президент Египта ранее заявил, что его страна готова оказать помощь ливийским племенам в борьбе с иностранным вмешательством. Ас-Сиси также напомнил, что «красная линия» — это город Сирт, а также провинция Джуфра, расположенные в 900 километрах от пограничной территории с Египтом.

Накануне стало известно, что истребители военно-воздушных сил Египта F-16C/D совершили совместный полет с самолетами-заправщиками Airbus A330-243MRTT Tankers ВВС ОАЭ в воздушном пространстве Ливии. Предполагается, что они обстреливали силы ПНС в Мисрате совместно с истребителями российского производства ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Су-24M.

21 июня президент Египта заявил, что страна может вторгнуться в Ливию на законных основаниях. Египет получил прямые угрозы от поддерживаемых в Ливии «террористических наемников и ополченцев», поэтому любое военное вмешательство со стороны Каира отныне легитимно, считают в правительстве.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. В результате конфликта страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.