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«Люцифера» продлили на шестой и последний сезон

«Люцифера» продлили на шестой и последний сезон
Не успело пройти и дня с анонса даты релиза первой половины пятого сезона «Люцифера», как Netflix уже продлил его на шестой — но вот он всё-таки станет для проекта последним.

Сериалу, который изначально закрыл Fox на третьем сезоне, помогла мощная фанатская база — во многом благодаря ей проект забрал к себе Netflix, подарив ему таким образом три новых сезона, хотя и сократив у них количество эпизодов.

Сам сериал рассказывает о Люцифере, который решает уйти с должности хранителя Ада и вместо этого переезжает в Лос-Анджелес. Там из-за случайности он начинает ввязываться в расследование различных криминальных дел, работая с детективом, на которую по каким-то причинам не воздействуют её чары.
Первая половина пятого сезона выйдет на Netflix 21 августа.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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