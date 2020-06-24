«Люцифера» продлили на шестой и последний сезон

Алексей Вольцев

Не успело пройти и дня с анонса даты релиза первой половины пятого сезона «Люцифера», как Netflix уже продлил его на шестой — но вот он всё-таки станет для проекта последним.Сериалу, который изначально закрыл Fox на третьем сезоне, помогла мощная фанатская база — во многом благодаря ей проект забрал к себе Netflix, подарив ему таким образом три новых сезона, хотя и сократив у них количество эпизодов.Сам сериал рассказывает о Люцифере, который решает уйти с должности хранителя Ада и вместо этого переезжает в Лос-Анджелес. Там из-за случайности он начинает ввязываться в расследование различных криминальных дел, работая с детективом, на которую по каким-то причинам не воздействуют её чары.Первая половина пятого сезона выйдет на Netflix 21 августа.