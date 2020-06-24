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Лунный день сегодня 24 июня 2020 года

Лунный день сегодня 24 июня 2020 года

Лунная энергетика часто меняет планы людей и испытывает их на прочность. Пройти эти испытания с наименьшими потерями вам поможет лунный календарь. Рекомендации астрологов будут крайне полезными в любой сфере жизни.


День 24 июня будет весьма благоприятным. Это значит, что в эту среду нужно как можно больше времени посвящать важным делам и задачам дома и на работе. Заговоры от лени и апатии помогут вам полностью раскрыть свой потенциал и не устать от дел слишком быстро.

Фаза Луны: начинается 4 лунный день. Растущая луна будет находиться в Знаке Льва, что очень позитивно отразится на энергетике людей. В целом это будет очень позитивный день, так как в данной фазе Луна отлично сочетается со стихией Огня.

Магнитные бури 24 июня: магнитных бурь сегодня не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


общение с позитивными людьми;
интуиция;
работа по дому;
общение с близкими;
яркие поступки.

Что отпугнет успех в этот день


лень и прокрастинация;
жадность;
принижение других и возвышение себя.

Домашние дела по лунному календарю

Стихия Огня поможет сегодня преуспеть в домашних делах домохозяйкам и всем, у кого выходной. В такие дни можно переделать все дела, успеть сделать перестановку мебели по правилам фэн-шуй, избавиться от хлама. Очень полезно будет создавать дома новую атмосферу, готовить вкусные блюда, нарядно одеваться. Полезно в такие дни также покупать новые растения.

Что надеть сегодня

Астрологи советуют дома одеваться ярко и нарядно. При выходе на прогулку или на работу лучше создавать контрастный образ с черным цветом в качестве основы и с очень яркими и необычными дополнительными оттенками. Это поможет оставаться собранными и проявлять инициативу в новых делах, в творчестве и креативной деятельности.


Дополнить образ помогут украшения из золота, которые еще больше повысят удачу в амбициозных проектах и делах. Позитивно влиять на людей и взаимодействовать с ними помогут украшения из серебра. Меньше уставать помогут изделия из платины. Полезно носить с собой или на себе минералы стихии Огня: сердолик, янтарь, тигровый глаз, гранат, опал.

Финансы и работа в 4 лунный день

Это прекрасный день для получения новых знаний, поиска новых возможностей и постановки новых задач. Амбициозные и целеустремленные люди преуспеют больше, чем чрезмерно осторожные. Полезно будет совершать покупки и вкладывать средства в недвижимость. Можно даже брать для этого кредиты или ипотеку.


На работе и в бизнесе нужно следовать зову сердца и интуиции. Чужие наставления и советы лучше временно игнорировать, но не пропускать мимо ушей. В сложных делах, требующих командной работы, желательно не принижать чужих усилий и не возвышать своих. Это может стоить вам уважения коллег, партнеров и начальства.

Любовь и отношения 24 июня

Любовь будет в этот день второстепенной сферой, но это не значит, что звезды и Луна не помогут вам в ней преуспеть. Не стоит забывать про обещания, данные второй половинке или родственникам. Важно выполнять все, что вы обещали, ровно в срок. Вечером полезно будет проводить время с самыми близкими людьми.

Это идеальный день для преподнесения подарков, для любовных признаний и приятных сюрпризов. Сегодня есть шанс остаться в памяти незнакомого человека, сделав ему добро. Бескорыстные поступки существенно повысят удачу и направят энергию ночного светила в нужное русло. Это великолепное время для совместных дел.

Настроение и здоровье по лунному календарю


В этот день у большинства людей будет прекрасное настроение. Стихия Огня и рост Луны отлично влияют на желание людей делать что-то хорошее, но не исключено, что кто-то своими действиями вас сильно расстроит. В таком случае не стоит отвечать тем же.

Наоборот, астрологи настоятельно советуют действовать так, чтобы негативные жесты окружающих не превращались в войну из-за вашего желания отомстить. Только добро может нейтрализовать создавшуюся проблему.

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По материалам: dailyhoro.ru

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