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Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020 года

Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020 года

Окрашивание волос — отличный способ обновить энергетику и создать новый образ. Советы астрологов помогут подобрать лучшие дни для похода к стилисту, чтобы окрашивание прошло удачно как для настроения, так и для локонов.


Окрашивание волос не удивляет никого, и провести его можно даже в домашних условиях. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обратиться за советом к астрологам, чтобы найти лучшее время для посещения стилиста, а также узнать время, когда краситься не желательно. Выбрав оптимальный день для смены цвета волос, каждый сможет привлечь в жизнь необходимые перемены.

1 июля: рост Луны в Скорпионе — не самое лучшее время для похода к стилисту. Локоны после окрашивания не будут послушными, а настроение может измениться в худшую сторону. Также смена цвета в этот день может спровоцировать головные боли из-за агрессивного влияния созвездия.

2, 3 июля: рост Луны продолжается, и в эти дни она будет в союзе со Стрельцом. Окрашивание в четверг и пятницу может не оправдать ожидания, а значит, стоит повременить с кардинальными переменами.

4, 5 и 6 июля: три дня Луна пробудет в Козероге, однако красить локоны астрологи рекомендуют планировать только на 4 число. Последний день роста Луны — отличное время для того, чтобы сменить цвет волос. 5 июля в день Полнолуния от похода к стилисту лучше отказаться, а также не красить локоны 6 числа, когда Луна начнет убывать.

7, 8 июля: убывающая Луна в Водолее — время кардинальных перемен. Окрашивание волос будет уместным для тех, кто хочет резких перемен в жизни и стремится оставить прошлое за спиной. В ином случае окрашивание волос лучше отложить.


9, 10 июля: Луна в Рыбах — довольно опасное время. Смена цвета волос может спровоцировать недовольство из-за сильного влияния созвездия на эмоциональный фон. Тем, кому необходимо поправить прическу и обновить оттенок, астрологи рекомендуют выбирать 9 июля.

11, 12 и 13 июля: три дня Луна проведет в Овне. Окрашивание, запланированное на один из этих дней, убережет от нервных потрясений и сделает смелее. Дерзкие образы — то, что нужно тем, кому пора менять жизнь и привлекать в нее позитивные перемены.

14, 15 июля: два дня Луна проведет в Тельце, однако поход к стилисту лучше планировать на 15 число. В этот день создание нового образа принесет лишь позитивные эмоции, а вот 14 июля новый цвет может спровоцировать проблемы в общении.

16, 17 и 18 июля: убывающая Луна в Близнецах дарит противоречивую энергетику, а значит, выбирать время для окрашивания нужно с учетом настроения. Лучшим днем для смены цвета локонов и создания нового образа астрологи называют 18 число.

19, 20 июля: Луна в Раке — время эмоциональное, поэтому не стоит торопиться со сменой цвета волос. 19 июля после похода к стилисту цвет может разонравиться, что повлечет за собой дурное настроение. 20 числа, в день Новолуния, подкраситься натуральными красителями стоит тем, кто желает справиться с хандрой и оставить за спиной негатив.

21, 22 июля: начало роста Луны во Льве — отличное время для того, чтобы сменить образ. Новый светлый оттенок повысит настроение и станет источником позитива на длительное время. Кроме того, краситься в эти дни — к привлечению нужных людей.


23, 24 июля: два дня Луна проведет в Деве, однако краситься 23 числа — к срыву планов. Смену цвета волос лучше запланировать на 24 июля, чтобы любое дело прошло без проблем и разногласий не последовало.

25, 26 июля: усилить интуицию и поднять себе настроение получится, если покрасить волосы в темный оттенок или сделать мелирование с темными прядями. Астрологи рекомендуют краситься в эти дни тем, кто сомневается и не может принять верное решение.

27, 28 июля: рост Луны в Скорпионе — противоречивое время. Краситься в эти дни стоит лишь тем, кто готов к резким переменам в личной жизни и стремится разорвать токсичные отношения.

29, 30 и 31 июля: подстраховаться от неудобств и неприятностей поможет окрашивание, выполненное во время роста Луны в Стрельце. Для этого подходят 29 и 31 число. Краситься 30 июля астрологи не рекомендуют из-за вероятности появления проблем с локонами и секущихся кончиков.

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По материалам: dailyhoro.ru

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