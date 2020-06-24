Мальдивы открываются для россиян, но отели не спешат

Анастасия Иванова

Мальдивы откроются для всех туристов 15 июля. Об этом заявил на пресс-конференции 23 июня президент островного государства Ибрагим Мохамед Солих, слова которого цитируют местные СМИ. Возвращение к полноценной туристической жизни будет постепенным.

НУЖЕН ЛИ БУДЕТ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС ДЛЯ ПРИЕЗЖАЮЩИХ НА МАЛЬДИВЫ

Мальдивы будут открыты для въезда иностранных туристов с 15 июля, в том числе и для россиян. Туристы по прилете получат бесплатную визу на 30 дней, сдавать обязательный тест или проходить карантин гостям не придется.

«Хотя правительство первоначально заявило, что все прибывающие туристы будут проверены на наличие COVID-19, сейчас принято решение отменить эти проверки», - заявил Ибрагим Мохамед Солих.

Тем не менее прибывающие на Мальдивы должны будут соблюдать меры социального дистанцирования и носить маски. Пассажиры также пройдут термический скрининг и будут направлены в клинику аэропорта, если у них будут наблюдаться симптомы COVID-19.

КОГДА НА МАЛЬДИВАХ ОТКРОЮТСЯ ОТЕЛИ

В официальном документе, размещенном на сайте Министерства туризма Мальдивской Республики, сказано, что туризм будет восстанавливаться в два этапа.

С 15 июля открываются отели, расположенные на отдельных островах. Однако, как отметил в своем выступлении президент республики, администрация будет выдавать разрешения на эксплуатацию курортов, где проживает местное население, не ранее августа.

«Да, отели на Мальдивах будут открываться поэтапно. Ведь какой смысл открывать отель для небольшого количества гостей? По мере восстановления турпотока, будут открываться и отели. Думаю, к осени всё восстановится», - рассказал Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «АРТ- Тур».

ОТЕЛИ МАЛЬДИВ НЕ БУДУТ СНИЖАТЬ ЦЕННИК

Что касается тарифов, то, по словам Дмитрия Арутюнова, ценник на отели останется примерно на уровне прошлого года, но, безусловно, будут спецпредложения для стимуляции турпотока. «Нет сомнений, что сработает фактор отложенного спроса, что поспособствует бодрому восстановлению потерянных объемов», - говорит Дмитрий Арутюнов.

Напомним, туристический поток из России на Мальдивские острова по итогам 2019 г. вырос на 17,5%, поставив рекорд: цифры прибытий россиян за прошлый год впервые превышают лучшие докризисные показатели 2013 г.