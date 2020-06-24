Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве

Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве

Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Представитель сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик в ходе личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным в среду обсудил двустороннее сотрудничество и поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с успешной организацией парада, сообщил РИА Новости Додик.

"Все было посвящено параду Победы, тем воспоминаниям о тех военных днях, тех страданиях, которые перенесли сербский и русский народы. Также была возможность обсудить наши планы на этот год, вопросы, которые касаются нашего двустороннего сотрудничества", - сказал Додик, отвечая на вопрос о темах, которые удалось обсудить во время встречи с Путиным в Москве.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
67-летнему порноактеру предъявили обвинения в сексуальном насилии
67-летнему порноактеру предъявили обвинения в сексуальном насилии
США подготовили пошлины на европейские товары объемом три миллиарда долларов
США подготовили пошлины на европейские товары объемом три миллиарда
Тренера и игрока итальянской "Фиорентины" дисквалифицировали за богохульство
Тренера и игрока итальянской "Фиорентины" дисквалифицировали за
США передали грузинским спецслужбам оперативное оборудование
США передали грузинским спецслужбам оперативное оборудование
Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Парад в честь 75-ой годовщины Победы прошел в Донецке: фото
Парад в честь 75-ой годовщины Победы прошел в Донецке: фото
Асмус прокомментировала слухи о причинах развода с Харламовым
Асмус прокомментировала слухи о причинах развода с Харламовым
От стрингов до кардигана: Бритни Спирс, Рианна, Брижит Бардо и вещи, которые они сделали модными
От стрингов до кардигана: Бритни Спирс, Рианна, Брижит Бардо и вещи,
МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса
МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за
В МВФ рассказали о влиянии коронавируса на ВВП России
В МВФ рассказали о влиянии коронавируса на ВВП России

Топ на сегодня

Сенатор заявил, что в бюджете достаточно средств для новых соцвыплат
Сенатор заявил, что в бюджете достаточно средств для новых соцвыплат
В России объявили о проведении конкурс по скоростному выкапыванию могил
В России объявили о проведении конкурс по скоростному выкапыванию
На сходке преступных лидеров в Москве задержаны 30 человек
На сходке преступных лидеров в Москве задержаны 30 человек
Пострадавшие от непогоды области Украины получат гумпомощь
Пострадавшие от непогоды области Украины получат гумпомощь
Болтон уничтожил все записи, а книгу о работе с Трампом писал по памяти
Болтон уничтожил все записи, а книгу о работе с Трампом писал

Еще по теме

Додик заявил о желании встретиться с Путиным до конца года
В Республике Сербской прокомментировали заявления о «российской интервенции»
Додик планирует отстаивать позиции сербов в президиуме Боснии и Герцеговины
Республика Сербская грозится выйти из состава Боснии и Герцеговины