Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве

Алексей Вольцев

Представитель сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик в ходе личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным в среду обсудил двустороннее сотрудничество и поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с успешной организацией парада, сообщил РИА Новости Додик.

"Все было посвящено параду Победы, тем воспоминаниям о тех военных днях, тех страданиях, которые перенесли сербский и русский народы. Также была возможность обсудить наши планы на этот год, вопросы, которые касаются нашего двустороннего сотрудничества", - сказал Додик, отвечая на вопрос о темах, которые удалось обсудить во время встречи с Путиным в Москве.