Минобороны Украины отчиталось в получении от США новейших ракет Javelin
Военно-транспортная авиация США доставила на Украину груз с военным оборудованием на общую сумму более $ 27 млн.
Как информирует 24 июня пресс-служба Министерства обороны Украины, в состав груза входят противотанковые ракеты для комплекса Javelin, контракт на поставку которых был подписан с США в декабре 2019 года.
По словам представителей ведомства, для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступили ракеты FGM-148E. Они являются одной из последних модификаций ракет комплекса Javelin.
В Минобороны отметили, что остальные военные товары будут поставлены из США на Украину в 2021—2022 годах.
Напомним, что первая поставка ракет Javelin на Украину состоялась в 2018 году. По условиям контракта украинской армии запрещено использовать данные противотанковые комплексы на Донбассе.
Ранее ИА Newstes сообщало, что американский Госдепартамент одобрил продажу Украине 16 катеров Mark VI и другого вооружения на общую сумму в 600 миллионов долларов.