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Минобороны Украины отчиталось в получении от США новейших ракет Javelin

Минобороны Украины отчиталось в получении от США новейших ракет Javelin

Военно-транспортная авиация США доставила на Украину груз с военным оборудованием на общую сумму более $ 27 млн.

Как информирует 24 июня пресс-служба Министерства обороны Украины, в состав груза входят противотанковые ракеты для комплекса Javelin, контракт на поставку которых был подписан с США в декабре 2019 года.

По словам представителей ведомства, для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступили ракеты FGM-148E. Они являются одной из последних модификаций ракет комплекса Javelin.

«Проект предусматривает поставку для Вооруженных сил Украины комплекса вооружения, его обслуживание и предоставление сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что остальные военные товары будут поставлены из США на Украину в 2021—2022 годах.

«Реализация контракта на общую сумму более $ 36,5 млн является значительным шагом развития украинско-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами», — добавили в ведомстве.

Напомним, что первая поставка ракет Javelin на Украину состоялась в 2018 году. По условиям контракта украинской армии запрещено использовать данные противотанковые комплексы на Донбассе.

Ранее ИА Newstes сообщало, что американский Госдепартамент одобрил продажу Украине 16 катеров Mark VI и другого вооружения на общую сумму в 600 миллионов долларов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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