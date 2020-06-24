"Морально больно": на самую популярную тиктокершу России совершено нападение

Вадим Карасев

20-летняя звезда TikTok Дина Саева заявила, что подверглась нападению. Блогерша пожаловалась, что ее ограбили, сообщает Peopletalk.

Дина Саева на некоторое время пропала из соцсетей. Как рассказала сама девушка в Stories, она стала жертвой преступника.



Ребята, вчера ночью на меня было совершено нападение. Украли сумку. Я не хочу раскрывать подробностей. Сейчас все нормально. Пару дней меня не будет в Сети. Не переживайте. Нужно прийти в себя

@dina

Дублирую то, что писал в инсте: Дина находится в постельном режиме и буквально через пару дней полноценно придёт в себя!

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Впоследствии Дина Саева опубликовала в соцсетях видео, на котором она лежит в постели и дышит через ингалятор.

"От лица себя и Дины выражаем огромную благодарность всем тем, кто не остался в стороне. Тем, кто написал слова поддержки, предложил помощь и прочее. Сейчас Дина находится в постельном режиме и буквально через пару дней полноценно придёт в себя. От себя хочу сказать, что никто не заслуживает ситуации , когда сумка и деньги в ней, могут стоить дороже здоровья человека. Будьте аккуратны", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной страницы Дины в инстаграме.

Многие пользователи сети заподозрили блогершу в обмане, решив, что ради хайпа она притворяется жертвой нападения. Дина Саева в результате ответила в Stories своим недоброжелателям.

"Да, синяки - фейк, ограбление - хайп, жизнь - игра. Не физически больно, а морально", - написала звезда, продемонстрировав в соцсетях полученные синяки и гематомы.

Стоит отметить, Дина Саева является в настоящее время самой популярной русскоязычной блогершей в TikTok. На ее аккаунт подписались более десяти миллионов человек.

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