"Морально больно": на самую популярную тиктокершу России совершено нападение
20-летняя звезда TikTok Дина Саева заявила, что подверглась нападению. Блогерша пожаловалась, что ее ограбили, сообщает Peopletalk.
Дина Саева на некоторое время пропала из соцсетей. Как рассказала сама девушка в Stories, она стала жертвой преступника.
@dina
Дублирую то, что писал в инсте: Дина находится в постельном режиме и буквально через пару дней полноценно придёт в себя!♬ original sound - eglitzyonig
Впоследствии Дина Саева опубликовала в соцсетях видео, на котором она лежит в постели и дышит через ингалятор.
"От лица себя и Дины выражаем огромную благодарность всем тем, кто не остался в стороне. Тем, кто написал слова поддержки, предложил помощь и прочее. Сейчас Дина находится в постельном режиме и буквально через пару дней полноценно придёт в себя. От себя хочу сказать, что никто не заслуживает ситуации , когда сумка и деньги в ней, могут стоить дороже здоровья человека. Будьте аккуратны", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной страницы Дины в инстаграме.
Многие пользователи сети заподозрили блогершу в обмане, решив, что ради хайпа она притворяется жертвой нападения. Дина Саева в результате ответила в Stories своим недоброжелателям.
"Да, синяки - фейк, ограбление - хайп, жизнь - игра. Не физически больно, а морально", - написала звезда, продемонстрировав в соцсетях полученные синяки и гематомы.
Стоит отметить, Дина Саева является в настоящее время самой популярной русскоязычной блогершей в TikTok. На ее аккаунт подписались более десяти миллионов человек.
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