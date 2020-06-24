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Моргенштерн и Баста запустили во «ВКонтакте» челленджи про выпускные

Моргенштерн и Баста запустили во «ВКонтакте» челленджи про выпускныеБастаКадр: «ВКонтакте»

Во «ВКонтакте» запустились челленджи, посвященные выпускным. Об этом сообщается в пресс-релизе российской социальной сети.

Один из них запустил рэпер Моргенштерн. Он предложил снимать ролики под его новую песню Cadillac и публиковать их в разделе «Клипы» во «ВКонтакте» с хештегом #выпускнойCadillac. Собравший самое большое число лайков получит персональный подарок от музыканта.


Еще один челлендж запустил рэпер Баста, предложивший под его песню «Медлячок» снять шутливый клип с выпускным танцем, в котором вместо партнера — то, что есть дома: например, кот, аттестат или плюшевый мишка. Ролик также нужно опубликовать в «Клипах» с хештегом #медлячок2020.


Подарки достанутся и от самой социальной сети. За первое место — iPhone, за второе — iPad, за третье — AirPods, четвертое и пятое — умную колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Итоги будут подведены не позднее 1 июля в сообществе «Клипы ВКонтакте», говорится в материале.

27 июня выпускной в российских школах пройдет в онлайн-режиме. При этом очные мероприятия могут пройти в тех регионах, которые к этому дню будут находиться на третьем этапе снятия ограничений. В этот день пройдет всероссийское мероприятие «Выпускной вечер», в финальную часть которого войдет фестиваль «Алые паруса».

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По материалам: lenta.ru

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