Мурашко: Эпидемия Covid-19 в России пошла на спад, пока — в Москве

Алексей Вольцев

Эпидемия коронавирусной инфекции в России пошла на спад. Об этом сегодня, 24 июня, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Всплеск в России уже идет на убыль, — сказал он. — Мы видим, в Москве уровень популяционного иммунитета растет и это, соответственно, позволяет снижать заболеваемость. Но нужно помнить, что те, кто не переболел все-таки должны меры предосторожности соблюдать».

По словам Мурашко, снижение заболеваемости пока происходит в Москве.

«Регионы идут как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть еще нет. У нас четыре основных региона, которые еще остаются на высоком уровне заболеваемости», — рассказал министр.

При этом Михаил Мурашко рекомендовал людям, которые избежали заражения коронавирусом, несмотря на спад пандемии, соблюдать все меры предосторожности. По созданию вакцин новой информации пока нет. Он заметил, что работа идет «штатно, ничего пока не ускорялось».

«Вот закончатся испытания, мы объявим», — пообещал он.

Как сообщало ИА Newstes , за последние сутки в России было выявлено 7 176 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего в стране инфицированы 606 881 человек.