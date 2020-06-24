Мурашко: Эпидемия Covid-19 в России пошла на спад, пока — в Москве
Эпидемия коронавирусной инфекции в России пошла на спад. Об этом сегодня, 24 июня, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По словам Мурашко, снижение заболеваемости пока происходит в Москве.
При этом Михаил Мурашко рекомендовал людям, которые избежали заражения коронавирусом, несмотря на спад пандемии, соблюдать все меры предосторожности. По созданию вакцин новой информации пока нет. Он заметил, что работа идет «штатно, ничего пока не ускорялось».
«Вот закончатся испытания, мы объявим», — пообещал он.
Как сообщало ИА Newstes , за последние сутки в России было выявлено 7 176 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего в стране инфицированы 606 881 человек.