МВФ изменил прогноз падения мировой экономики в сторону ухудшения

Анастасия Иванова

Международный валютный фонд (МВФ) изменил прогноз падения мировой экономики в 2020 году в сторону ухудшения - до 4,9% с 3%. Основным фактором, который повлиял на пересмотр прогноза, является пандемия коронавируса. Об этом говорится в июньском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update) от МВФ.По сравнению с прогнозами в апреле, рост мировой экономики в 2021 году прогнозируется на уровне 5,4% (против 5,8%)."Как и в апрельских прогнозах, существует высокий уровень неопределенности относительно прогноза. Экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2020 году упадет на 3% (ранее ожидалось снижение на 1%), а в 2021 году вырастет на 5 9% (предыдущий прогноз - рост на 6,6%)", - говорится в обзоре.В частности, падение ВВП США в 2020 году составит 8%, а восстановление в 2021 - 4,5%, в Германии - 7,8% падения в 2020 и 5,4% восстановления в 2021.Наибольшее падение, как и раньше, ожидается в Италии и в Испании - на 12,8%, рост в этих странах в следующем году прогнозируют на уровне 6%. Во Франции снижение, по прогнозам, составит 12,5%, рост в следующем году - на 7,3%.ВВП Великобритании упадет в 2020 году, по мнению МВФ, на 10,2%, хотя ранее МВФ ожидал снижения на 6,5%, а в 2021 году вырастет на 6,3%.