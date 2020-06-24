МВФ обновил прогноз падения ВВП России по итогам 2020 года

Лидия Мартынова

Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул предположение, что ВВП России по итогам текущего года покажет падение на 6,6% из-за коронавируса, а также произойдет обвал цен на нефть, передает РИА Новости.

Фонд World Economic Outlook (WEO) обнародовал свой доклад за первый месяц лета, который оказался в распоряжении агентства. Согласно прогнозу МВФ за апрель ожидалось падение экономики на 5,5%, то есть показатели на текущий год пересмотрены в сторону понижения на 1,1 процентного пункта.

На следующий год, МВФ, напротив, прогнозирует повышение роста российского ВВП. По его данным, он будет составлять 4,1%.

сообщило, что в Раде раскритиковали позицию Зеленского по МВФ.