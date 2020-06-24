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МВФ обновил прогноз падения ВВП России по итогам 2020 года

МВФ обновил прогноз падения ВВП России по итогам 2020 года
Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул предположение, что ВВП России по итогам текущего года покажет падение на 6,6% из-за коронавируса, а также произойдет обвал цен на нефть, передает РИА Новости.

Фонд World Economic Outlook (WEO) обнародовал свой доклад за первый месяц лета, который оказался в распоряжении агентства. Согласно прогнозу МВФ за апрель ожидалось падение экономики на 5,5%, то есть показатели на текущий год пересмотрены в сторону понижения на 1,1 процентного пункта.

На следующий год, МВФ, напротив, прогнозирует повышение роста российского ВВП. По его данным, он будет составлять 4,1%.


сообщило, что в Раде раскритиковали позицию Зеленского по МВФ.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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