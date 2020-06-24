МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

Влада Некрасова

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах до 36,18 доллара и 37,54 доллара соответственно в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает в среду ТАСС со ссылкой на материалы МВФ.

В апрельском докладе эксперты фонда прогнозировали, что средняя цена одного барреля нефти будет равна в 2020 году 34,80 доллара, а в 2021-м — 36,40 доллара. В 2019 году стоимость барреля нефти в среднем равнялась 61,39 доллара, отмечают в МВФ.

Авторы доклада заявили, что «кривые нефтяных фьючерсов показывают, что цены, как ожидается», вырастут впоследствии до 46 долларов, что все ещё примерно на 25 процентов ниже среднего показателя прошлого года.

На прошлой неделе в Министерстве энергетики России сообщили, что мировой рынок нефти продолжает оставаться крайне волатильным даже в условиях постепенного восстановления спроса.