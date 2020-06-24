Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах до 36,18 доллара и 37,54 доллара соответственно в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает в среду ТАСС со ссылкой на материалы МВФ.

В апрельском докладе эксперты фонда прогнозировали, что средняя цена одного барреля нефти будет равна в 2020 году 34,80 доллара, а в 2021-м — 36,40 доллара.  В 2019 году стоимость барреля нефти в среднем равнялась 61,39 доллара, отмечают в МВФ.

Авторы доклада заявили, что «кривые нефтяных фьючерсов показывают, что цены, как ожидается», вырастут впоследствии до 46 долларов, что все ещё примерно на 25 процентов  ниже среднего показателя прошлого года.

На прошлой неделе в Министерстве энергетики России сообщили, что мировой рынок нефти продолжает оставаться крайне волатильным даже в условиях постепенного восстановления спроса.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

По всей России прошла памятная акция "Голубь мира"
По всей России прошла памятная акция "Голубь мира"
Россия выступила за прямые переговоры между Израилем и Палестиной
Россия выступила за прямые переговоры между Израилем и Палестиной
«Газпром» платит за пустой Трансбалканский газопровод
«Газпром» платит за пустой Трансбалканский газопровод
Древняя рыба оказалась похожей на осетра
Древняя рыба оказалась похожей на осетра
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о коронавирусе
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
МВФ обновил прогноз падения ВВП России по итогам 2020 года
МВФ обновил прогноз падения ВВП России по итогам 2020 года
Большой парад планет 4 июля 2020 года: грозит ли человечеству апокалипсис?
Большой парад планет 4 июля 2020 года: грозит ли человечеству
В честь 50-летия группы Queen выпустят почтовые марки, пишут СМИ
В честь 50-летия группы Queen выпустят почтовые марки, пишут СМИ
Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель
Российская нефть в Европе подорожала до 45-46 долларов за баррель
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020 года
Лунный календарь окрашивания волос на июль 2020 года

Топ на сегодня

В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение флота в Крыму
В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение
Евро подскочил до недельного максимума: Итоги биржевой торговли 22 июня
Евро подскочил до недельного максимума: Итоги биржевой торговли
Центр предупреждения о цунами в США объявил тревогу для трех стран
Центр предупреждения о цунами в США объявил тревогу для трех стран
В НАТО заявили о единстве против России в Ливии
В НАТО заявили о единстве против России в Ливии
Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым
Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым

Еще по теме

МВФ изменил прогноз по ценам на нефть на 2018-2019 годы
Цена нефти Brent превысила 50 долларов за баррель
Цена барреля нефти ОПЕК 24 августа снизилась на 0,19%, до $45,25
Цена нефти марки Brent превысила 51 доллар за баррель