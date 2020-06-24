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МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса
В текущем году из-за пандемии коронавируса российский ВВП упадет на 6,6 процента, считают в Международном валютном фонде.

В июньском докладе фонда World Economic Outlook отмечается, что эпидемия привела к обвалу цен на нефть, что сказалось на российской экономике.

Пару месяцев назад в прогнозе МВФ говорилось, что российский ВВП в 2020 году опустится на 5,5 процента. Таким образом, организация ухудшила свой прогноз.


стопкоронавирус.рф.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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