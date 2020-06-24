На крымских пляжах введут защитные меры для отдыхающих

Вадим Карасев

Крымские власти планируют ввести на пляжах режим социального дистанцирования и регулярно проводить дезинфекцию, сообщают региональные издания.

По заявлению пресс-службы Минтуризма РК, такие меры позволят обеспечить безопасность туристов, которые с недавнего времени могут находиться на пляжах без масок.

Также по поводу пляжного отдыха Роспотребнадзор предъявил 2 основных требования. Первое касается расположения шезлонгов — расстояние между ними должно достигать 1,5-2 метров. Во втором требовании говорится о том, что весь пляжный инвентарь будет дезинфицирован.

В региональном управлении Роспотребнадзора дополнили, что крымские пляжи будут безопасными для посещения только в том случае, если все требования по гигиене будут строго соблюдаться.

Отмечается, что в целях информирования граждан на специальных информационных щитах будут размещены памятки, на которых будут обозначены все необходимые рекомендации.

Напомним, ранее власти полуострова с 15 июня сняли обязательный режим самоизоляции и обсервации. Начиная с 1 июля Крым смогут без помех посетить туристы из других регионов России, однако на вокзалах и в аэропортах продолжат проводить измерение температуры и другие меры контроля.

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