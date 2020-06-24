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На сходке преступных лидеров в Москве задержаны 30 человек

На сходке преступных лидеров в Москве задержаны 30 человек

На Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы правоохранители провели операцию по задержанию криминальных лидеров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, задержаны около 30 человек, некоторые из которых были вооружены.

По словам собеседников агентства, сходка преступных лидеров из кавказских республик проходила в одном из кафе.

«Полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе», — сказал источник.

По предварительным данным, в ходе проведения операции прозвучало несколько выстрелов, один человек пострадал.

Источник также сообщил, что всех задержанных проверят на причастность к преступлениям.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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