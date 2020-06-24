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На Сумщине полицейский организовал кражу в доме коллеги

На Сумщине полицейский организовал кражу в доме коллеги

Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В Ахтырке на Сумщине следователь полиции организовал кражу в доме коллеги. Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Полтаве, передало в суд материалы уголовного производства, открытого в отношении трех жителей райцентра Ахтырка Сумской области по обвинению в краже, совершенной по предварительному сговору группой лиц, сопряженной с проникновением в жилище. (Недавно на Киевщине задержали банду, в которую входили сотрудники полиции и СБУ.)

В этом, увы, типичном преступлении, есть один весьма пикантный нюанс: кражу организовал следователь райотдела полиции. И объектом нападения стал не кто-нибудь, а его коллега по отделу.

— Год назад следователь полиции, узнав, что его сотрудник собирается покупать автомобиль и деньги на покупку хранит дома, решился на преступление, — рассказал «ФАКТАМ» пресс-секретарь теруправления ГБР в Полтаве Александр Билка. — Своими намерениями он поделился со знакомым и попросил его подыскать исполнителя задуманного. Сам же взялся за разработку плана проникновения в дом коллеги, распределив каждому роли в «спецоперации», сообщил о возможном месте нахождения сейфа в жилище.

В день совершения кражи следователь полиции (уже бывший) находился на работе, контролируя, чтобы намеченная жертва случайно не отлучилась домой. А в это время в жилище полицейского хозяйничали сообщники следователя: один стоял на шухере, а другой, перемахнув через забор, отжал окно и проник вовнутрь. По указке координатора преступления, он разбросал по дому вещи потерпевшего, а также, кроме денег, прихватил драгоценности и бытовую технику.

Стоимость украденного составила в общей сложности порядка 50 тысяч гривен. Добычу злоумышленники разделили на троих. Обвиняемые могут провести в местах лишения свободы от 3 до 6 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Виннице задержали банду похитителей людей, среди злоумышленников оказался полицейский.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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