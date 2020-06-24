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Названа причина открытия главного храма Минобороны раньше срока

Названа причина открытия главного храма Минобороны раньше срокаФото: Андрей Русов / РИА Новости

Главный храм Вооруженных сил России был открыт раньше срока по просьбам прихожан. Причина называется в пресс-релизе Минобороны, поступившем в «Ленту.ру».

«Официальное открытие планировалось только 25 июня, однако было принято решение открыть комплекс сегодня, так как желающих посетить комплекс собралось немало. За несколько часов работы на парковке уникального музейного комплекса выстроилось около трех тысяч автомобилей», — говорится в материале.

Музейный комплекс уже посетили более 10 тысяч жителей Москвы и Московской области. Одним из первых туда приехал югославский и сербский кинорежиссер Эмир Кустурица.

Открытие главного храма Вооруженных сил состоялось 22 июня. На мероприятии, в частности, присутствовали президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Собор и военный музей возвели в подмосковном Военно-патриотическом парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Планировалось провести церемонию открытия ко Дню Победы, но мероприятие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Храм строился на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступившие в благотворительный фонд «Воскресение». На строительство было собрано более трех миллиардов рублей.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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