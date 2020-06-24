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Не знают, что еще придумать: реакция в России на заявления Киева о долгах

Не знают, что еще придумать: реакция в России на заявления Киева о долгах

На заявление властей Украины о том, что у России перед Киевом якобы имеются «многомиллионные долги», отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — цитирует её портал Politexpert.

Как сказал ТАСС член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, Россия не может оплачивать базирование Черноморского флота (ЧФ) Украине, поскольку не должна арендовать территорию у самой себя.

«Россия не может сама у себя арендовать место для флота. Украине нужно научиться зарабатывать деньги, а не пытаться состригать их у своего соседа. Заявление заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара является совершенно необоснованным и противоречит требованиям действующего законодательства», — сказала Ковитиди.
«В Киеве теперь мечтают получить с России сотни миллионов долларов, которые она якобы задолжала Украине с 2014 года за базирование Черноморского флота. Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое государство, — написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Как уже сообщало ИА Newstes, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар отметил, что хотя Москва в одностороннем порядке и денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота, в Киеве их продолжают считать действующими.

На вопрос, должна ли Россия платить за размещение флота в Крыму, он ответил утвердительно.

«Да, около 100 миллионов долларов в год, однако с 2014 года никаких выплат не происходит», — посетовал замминистра.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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