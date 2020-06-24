Не знают, что еще придумать: реакция в России на заявления Киева о долгах
На заявление властей Украины о том, что у России перед Киевом якобы имеются «многомиллионные долги», отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сказал ТАСС член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, Россия не может оплачивать базирование Черноморского флота (ЧФ) Украине, поскольку не должна арендовать территорию у самой себя.
«В Киеве теперь мечтают получить с России сотни миллионов долларов, которые она якобы задолжала Украине с 2014 года за базирование Черноморского флота. Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое государство, — написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Как уже сообщало ИА Newstes, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар отметил, что хотя Москва в одностороннем порядке и денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота, в Киеве их продолжают считать действующими.
На вопрос, должна ли Россия платить за размещение флота в Крыму, он ответил утвердительно.