Объявлена дата онлайн-съезда "Партии роста" в Москве

Анастасия Иванова

"Партия роста" назначила новую дату проведения съезда – 7 июля, заявил председатель партии Борис Титов.

Ранее Титов обратился в Минюст и Центризбирком с просьбой рассмотреть возможность проведения очередного партийного съезда в режиме онлайн, отметив, что это может открыть новую страницу в практике организации партийной работы в РФ. Перед этим партия решила отменить запланированный на 21 марта съезд из-за коронавируса.

"Партия роста" назначила дату очередного съезда. Мероприятие пройдет 7 июля в Москве. Об этом сегодня сообщил председатель Партии роста Борис Титов на онлайн-собрании с руководителями партийных ячеек в регионах", - сообщила пресс-служба партии.

Александра Любимова.