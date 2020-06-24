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Объявлена дата онлайн-съезда "Партии роста" в Москве

Объявлена дата онлайн-съезда "Партии роста" в Москве
"Партия роста" назначила новую дату проведения съезда – 7 июля, заявил председатель партии Борис Титов.

Ранее Титов обратился в Минюст и Центризбирком с просьбой рассмотреть возможность проведения очередного партийного съезда в режиме онлайн, отметив, что это может открыть новую страницу в практике организации партийной работы в РФ. Перед этим партия решила отменить запланированный на 21 марта съезд из-за коронавируса.

"Партия роста" назначила дату очередного съезда. Мероприятие пройдет 7 июля в Москве. Об этом сегодня сообщил председатель Партии роста Борис Титов на онлайн-собрании с руководителями партийных ячеек в регионах", - сообщила пресс-служба партии.


Александра Любимова.
# Политика
По материалам: ria.ru

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