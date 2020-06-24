Оксана Акиньшина, Данила Козловский, Равшана Куркова и другие в трейлере фильма "Чернобыль: Бездна"

Вадим Карасев

Новые российские фильмы готовятся к возвращению на экраны. Так, в сети появился первый полноценный трейлер одной из осенних премьер — фильма Данилы Козловского "Чернобыль: Бездна". В своем втором режиссерском проекте (первым была спортивная драма "Тренер") Козловский снялся в главной роли, сыграв пожарного, участвующего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.





Пожарному Алексею вместе с двумя товарищами придется спуститься в самое пекло и предотвратить увеличение масштаба катастрофы. Команда Алексея проникает в затопленные помещения под реактором, чтобы предотвратить его второй взрыв.

Вместе с Козловским в его картине снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак и другие актеры. Выход фильма "Чернобыль: Бездна" в российский прокат запланирован на 22 октября.





Данила Козловский





Равшана Куркова





Оксана Акиньшина