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Оксана Акиньшина, Данила Козловский, Равшана Куркова и другие в трейлере фильма "Чернобыль: Бездна"

Оксана Акиньшина, Данила Козловский, Равшана Куркова и другие в трейлере фильма "Чернобыль: Бездна"

Новые российские фильмы готовятся к возвращению на экраны. Так, в сети появился первый полноценный трейлер одной из осенних премьер — фильма Данилы Козловского "Чернобыль: Бездна". В своем втором режиссерском проекте (первым была спортивная драма "Тренер") Козловский снялся в главной роли, сыграв пожарного, участвующего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.


Пожарному Алексею вместе с двумя товарищами придется спуститься в самое пекло и предотвратить увеличение масштаба катастрофы. Команда Алексея проникает в затопленные помещения под реактором, чтобы предотвратить его второй взрыв.

Вместе с Козловским в его картине снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак и другие актеры. Выход фильма "Чернобыль: Бездна" в российский прокат запланирован на 22 октября.


Данила Козловский


Равшана Куркова


Оксана Акиньшина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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