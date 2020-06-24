От стрингов до кардигана: Бритни Спирс, Рианна, Брижит Бардо и вещи, которые они сделали модными

Вадим Карасев

Модные тренды рождаются на подиуме, заимствуются из уличных субкультур или сходят с киноэкрана. Но часто то, станет ли какая-то вещь популярной, зависит от того, приглянется ли она какой-нибудь знаменитости, которая покажет ее всему миру и сделает так, что миллионы людей захотят повторить образ. Так было и в эпоху до инстаграма. В нашем новом материале рассказываем о вещах, которые стали популярны во многом благодаря одной звездной моднице.

Бритни Спирс — стринги напоказ

Гламурная мода нулевых сегодня у многих вызывает недоумение, особенно после очередной волны минимализма. Но, как и все периоды модной истории, она тоже возвращается. Особенно это пока заметно в деталях — уже вернулось торчащее из брюк белье.





Бритни Спирс

Настоящей законодательницей такой моды была Бритни Спирс — певица, которая обожала брюки с заниженной талией (еще один хит эпохи), непременно показывала и стринги, причем неважно, шла ли речь о сценическом костюме или простом появлении на красной дорожке.









Тренд поддержали и другие иконы нулевых — от Пэрис Хилтон до Кристины Агилеры. Ну а сегодня знаменитости возрождают этот тренд — торчащие стринги снова появились и на подиуме, и на снимках для инстаграма.





Мадонна — брюки с заниженной талией

Вышеупомянутый тренд, конечно, не мог бы появиться, если бы в моде не были брюки и джинсы с заниженной талией. И эта мода тоже появилась не на пустом месте. Фасон сделала популярным Мадонна. Конечно, такие брюки уже были в тренде и раньше — их носили такие иконы рок-н-ролла, как Джим Моррисон и Мик Джаггер.





Кейт Мосс на показе Alexander McQueen в 1994 году

Но история успеха в современной моде началась с Александра Маккуина. Модель джинсов Bumster дизайнер, как считается, создал еще для своей первой после выпуска из колледжа Сент-Мартинс коллекции, но она практически не сохранилась. Однако в 1994 году эти джинсы снова появляются на подиуме в коллекции "Нигилизм".





Показ Alexander McQueen в 1996 году

Нижняя часть позвоночника — это самая эротичная часть чьего-либо тела, мужчины или женщины,

— говорил Маккуин о своем дизайне.

В том же году в "бамстерах" от Маккуина в рекламе MTV появилась Мадонна — и модель получила мировую известность и быстро стала набирать популярность.





Мадонна

Сегодня "лицом тренда" можно смело назвать Беллу Хадид и Эмили Ратажковски.





Пэрис Хилтон — велюровые спортивные костюмы

Продолжаем экскурсию по модным достопримечательностям нулевых, и на очереди еще один яркий артефакт той эпохи — велюровый спортивный костюм. Если когда-нибудь в книгах по истории моды будут искать специальный термин для этого тренда, то смело можно использовать имя Пэрис Хилтон.





Пэрис Хилтон

Главная светская дива эпохи гламура практически приватизировала этот образ, появляясь в нем не только на прогулках, но и на различных мероприятиях. У Пэрис была весьма обширная коллекция самых разных цветов, но самым любимым был, конечно, ярко-розовый.





Рианна — носки с туфлями

С одной стороны, модная индустрия живет трендами, и приговоры, что in, а что out, тут выносятся весьма безапелляционные. С другой стороны, это индустрия довольно пластичная и изменчивая, и "приговоры" меняются тут довольно легко: то, что раньше было верхом безвкусия, через пару десятилетий, а то и быстрее может стать ультрамодным.





Рианна

Так и случилось с сочетанием носков и туфель или босоножек. Долгое время эта "пара" считалась недопустимой и была лишь поводом для шуток, но ситуация изменилась благодаря Рианне. Певица, никогда не боявшаяся смелых модных решений, часто делилась подобными образами, а в последние сезоны носки с туфлями стали регулярно появляться и на подиуме.









Белла Хадид — полурасстегнутые кардиганы

Уличный стиль модели Беллы Хадид очень узнаваем и служит вдохновением для многих модников по всему миру. Свободные джинсы с низкой посадкой и карманами, кроп-топы, кожаные жакеты, жилеты — все это входит в постоянный гардероб модели.





Белла Хадид

Еще одной фирменной фишкой Беллы стали кардиганы — старомодную вещицу из бабушкиного шкафа звезда подиума превратила в модный must have, выбирая укороченные модели и кокетливо расстегивая пуговицы. Носит Белла кардиганы часто на голое тело.









Брижит Бардо — топы с открытыми плечами

Культовая французская актриса сильно повлияла на предпочтения женщин в области моды и красоты по всему миру. Достаточно сказать, что в честь одной из экранных героинь Бардо назвали прическу. Высокий начес с челкой в стиле Бабетты был хитом 60-х и пользуется популярностью до сих пор.





Брижит Бардо

Внесла свой вклад Брижит и в модные изменения. Конечно, и до нее в истории женщины обнажали плечи — платья со спущенными рукавами носили и середине XIX века. Но затем женская мода не один раз менялась — середина века XX характеризовалась скорее скромностью и целомудренностью.





Бардо же произвела фурор, сделав частью своего фирменного образа блузы и топы с открытыми плечами. Эстафету потом переняла и Джейн Биркин. Такие топы и сегодня остаются фаворитами модниц, которые хотят создать женственный образ во французском стиле.





Лили-Роуз Депп

Кейт Мосс — леопардовый принт

Еще одна вещь с противоречивым имиджем в мире моды — это леопардовый принт. С одной стороны, его любила икона моды 60-х Эди Седжвик, с другой — этот узор вызывает ассоциации с вульгарностью. В последние годы дизайнеры снова реабилитировали анималистичные принты — они появлялись в коллекциях Dior, Tom Ford, Stella McCarthey и Givenchy.





Но еще до этого моду на леопардовый принт возродила Кейт Мосс. Шуба, пальто или аксессуар с таким узором стали неотъемлемой частью имиджа супермодели еще в 90-х.

Алекса Чанг — воротник "Питер Пэн"

Узнаваемый стиль it-girl и дизайнера Алексы Чанг всегда базировался на классических элегантных вещах с добавлением винтажных штрихов. Одной из таких деталей был белый закругленный воротник "Питер Пэн".





В сочетании с минималистичными черными платьями или ретромоделями с мелким принтом он смотрелся особенно эффектно. Ну а модницы поняли, что воротник может стать яркой деталью образа. Сегодня, например, в моду возвращаются крупные воротники с вышивкой.





Кайя Гербер на показе круизной коллекции Mi Miu 2020

Одри Хепберн — балетки

Все знают, что мода — это не всегда синоним комфорта. Чтобы быть в тренде, приходится и пострадать в неудобных узких вещах или на высоких каблуках. Поэтому поколения модниц, бесспорно, благодарны актрисе за то, что та сделала популярными балетки — удобную и в то же время элегантную обувь на плоской подошве.





Одри Хепберн

Спрос на них стал расти после выхода на экраны фильма "Сабрина" в 1954 году. Там Одри впервые появилась в своем ставшем потом культовом образе — укороченных брюках-дудочках и балетках.





А каким звездным трендам следовали вы?