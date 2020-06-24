Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Ожидается опасный подъем воды: спасатели предупредили о возможном затоплении сел на Буковине

Ожидается опасный подъем воды: спасатели предупредили о возможном затоплении сел на Буковине

Ожидается опасный подъем воды: спасатели предупредили о возможном затоплении сел на Буковине

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В среду, 24 июня, вода в реке Прут продолжит прибывать, в результате чего ожидается затопление восьми сел в Новоселицком районе Черновицкой области.

Кроме того, под угрозой окажутся сельскохозяйственные угодья в других районах.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«24 июня на реке Прут — пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста (уровень воды на 18.00 23 июня равен 417 см), максимальным расходом воды в пределах 2320−2690 м куб./с», — сказано в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Так, в случае сильных дождей в реке Прут ожидается значительный подъем воды, из-за чего возможно затопление сел Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района.

Кроме того, ожидается затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов.

В самом же областном центре Черновцах возможно затопление рынков «Калиновский» и «Добробут».

Напомним, что в Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики объявили красный уровень опасности из-за непогоды.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Ивано-Франковской области пострадали 84 населенных пункта, в которых подтоплены 866 домохозяйств и 604 жилых дома. Также пострадали 23 пешеходных и 13 автомобильных мостов, отсутствует дорожное сообщение с 29 населенными пунктами. В Закарпатская области наиболее пострадал пгт Ясиня, в котором подтоплено 65 домохозяйств. Вода залила многие автодороги. На Буковине разрушена дамба на реке Черемош, подтоплено 28 сельских домохозяйств. ГСЧС укрепляет берег.

15 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В России объявили конкурс по скоростному выкапыванию могил
В России объявили конкурс по скоростному выкапыванию могил
В Бразилии полиция хочет допросить Болсонару по делу против него
В Бразилии полиция хочет допросить Болсонару по делу против него
РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"
РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"
Твит Трампа посчитали угрозой насилием
Твит Трампа посчитали угрозой насилием
Глава МИД Венгрии рассказал о переговорах по поставкам российского газа
Глава МИД Венгрии рассказал о переговорах по поставкам российского
Не знают, что еще придумать: реакция в России на заявления Киева о долгах
Не знают, что еще придумать: реакция в России на заявления Киева
Том Эванс познакомил Николь Шерзингер со своими родителями
Том Эванс познакомил Николь Шерзингер со своими родителями
В Сирии произошла новая воздушная атака
В Сирии произошла новая воздушная атака
На сходке преступных лидеров в Москве задержаны 30 человек
На сходке преступных лидеров в Москве задержаны 30 человек
Пушков назвал Украину «паразитическим государством»
Пушков назвал Украину «паразитическим государством»
Эмили Ратажковски впервые стала блондинкой
Эмили Ратажковски впервые стала блондинкой
Сбербанк договорился с «Яндексом» по дальнейшему партнерству
Сбербанк договорился с «Яндексом» по дальнейшему партнерству

Топ на сегодня

Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Госдума приняла в первом чтении законопроект об укреплении
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Пять младенцев обнаружили в квартире в Москве: вывоз детей за рубеж
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян растет из-за информированности и безопасности на участках
Круглый стол ЭИСИ: доля готовых голосовать по поправкам россиян
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за вируса
В ГД внесли проект о налоговом вычете для потерявших работу из-за

Еще по теме

Уровень воды в затопившей Тулун реке снизился
Паводковая ситуация на реках в Приморье стабилизируется
Синоптики прогнозируют опасное поднятие уровня рек в Приморье из-за тайфуна
В Петербурге закрыли дамбу в связи с угрозой наводнения