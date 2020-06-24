Ожидается опасный подъем воды: спасатели предупредили о возможном затоплении сел на Буковине

Влада Некрасова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В среду, 24 июня, вода в реке Прут продолжит прибывать, в результате чего ожидается затопление восьми сел в Новоселицком районе Черновицкой области.

Кроме того, под угрозой окажутся сельскохозяйственные угодья в других районах.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«24 июня на реке Прут — пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста (уровень воды на 18.00 23 июня равен 417 см), максимальным расходом воды в пределах 2320−2690 м куб./с», — сказано в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Так, в случае сильных дождей в реке Прут ожидается значительный подъем воды, из-за чего возможно затопление сел Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района.

Кроме того, ожидается затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов.

В самом же областном центре Черновцах возможно затопление рынков «Калиновский» и «Добробут».

Напомним, что в Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики объявили красный уровень опасности из-за непогоды.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Ивано-Франковской области пострадали 84 населенных пункта, в которых подтоплены 866 домохозяйств и 604 жилых дома. Также пострадали 23 пешеходных и 13 автомобильных мостов, отсутствует дорожное сообщение с 29 населенными пунктами. В Закарпатская области наиболее пострадал пгт Ясиня, в котором подтоплено 65 домохозяйств. Вода залила многие автодороги. На Буковине разрушена дамба на реке Черемош, подтоплено 28 сельских домохозяйств. ГСЧС укрепляет берег.